Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта-любителя

Любимая «ирландская пословица» президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского
поэта-любителя.
Как сообщает CNN, 17 марта — в День святого Патрика — политик встречался с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни. Президент США признался, что «встреча с ирландскими друзьями» заставила его вспомнить пословицу, которую он слышал «много-много раз» и которая ему очень нравится.
Дональд Трамп: «Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен».
Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что эти строчки являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.
Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать «на таком уровне», признался поэт-любитель. «Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом», — пошутил Альхасан.
Дональд Трамп: «Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен».
Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что эти строчки являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.
Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать «на таком уровне», признался поэт-любитель. «Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом», — пошутил Альхасан.
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