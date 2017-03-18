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  • 18.03, 22:53

    Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта-любителя

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    Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского поэта-любителя

    Трамп перепутал ирландскую пословицу со стихами нигерийского <nobr>поэта-любителя</nobr>

    Любимая «ирландская пословица» президента США Дональда Трампа оказалась строчкой из стихотворения нигерийского поэта-любителя.

    Как сообщает CNN, 17 марта — в День святого Патрика — политик встречался с премьер-министром Ирландии Эндой Кенни. Президент США признался, что «встреча с ирландскими друзьями» заставила его вспомнить пословицу, которую он слышал «много-много раз» и которая ему очень нравится.

    Дональд Трамп: «Всегда забывай неверных друзей. Но всегда помни тех, кто остался тебе верен».

    Сразу после того, как слова американского президента попали в СМИ, ирландские пользователи соцсетей стали писать, что никогда не слышали такой пословицы. Наиболее любознательные выяснили, что эти строчки являются частью стихотворения нигерийца Альбашера Адама Альхасана.

    Альхасан, работающий менеджером в банке, рассказал журналистам, что написал стихотворение больше 10 лет назад, когда учился в колледже. Тогда он и подумать не мог, что его слова будут цитировать «на таком уровне», признался поэт-любитель. «Может, мне не стоило становиться банкиром, надо было остаться поэтом», — пошутил Альхасан.

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