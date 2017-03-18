Владельцы частных электростанций могут получить возможность развить бизнес

Согласно новой инициативе правительства, с этого года любой гражданин России может стать владельцем собственной электростанции. Речь идет не просто об экономии — ведь оборудовать свой дом ветрогенератором или солнечными батареями и раньше никто не запрещал. Но теперь любой частник сможет продавать излишки электроэнергии городским сетям.

417 Германия

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Немецкие селяне и дачники уже давно превращают ветер и солнечный свет в реальные деньги. И любая деревушка таким вот образом может зарабатывать миллионы евро. Например, Вильдпольдсрид. 120 километров от Мюнхена, настоящая баварская глушь. Впрочем, последним словом техники совсем не обделенная.



Глава деревни наглядно объясняет, что все достижения его вотчины и даже многомиллионые ветровые установки построены исключительно на инициативах и вложениях самих жителей. Государство лишь выступило гарантом, что будет покупать у населения электричество по фиксированным ценам.



А что же у нас? Неужели нет желающих инвестировать в светлое будущее зеленой энергетики и заработать на нем прямо сейчас?



Сергей Рыжиков, предприниматель: «Больше двух лет мы уже не платим за электроэнергию. Обеспечиваем себя сами. Для зимнего периода запасаем себя летом».



Калининградский предприниматель Сергей Рыжиков место под солнцем на крыше своего дома уже нашел. Считая деньги и киловатты, он также пришел к выводу, что даже далеко не в самом солнечном регионе энергия солнца может питать не только его дом.



Только жаль, что на этом пока не заработаешь. Решения правительства о предоставлении преференций частным электростанциям на возобновляемой энергии ждут не только в Калининграде, на очереди и Краснодар.



Николай Дрига, владелец собственной электростанции в Краснодаре: «Имею излишки собственной энергии, которую мне просто некуда девать».



Николай Дрига вот уже пять лет живет только за счет своего маленького энергетического производства. А точнее, получается, перепроизводства.



Николай Дрига: «Если предположить, что у меня в районе 4–5 киловатт излишков, то это, может, 15–20 тысяч рублей в год».



Но чтобы реально почувствовать выгоду, нужно вернуться все в ту же немецкую деревушку, где простой производитель солнечного оборудования Оливер Кох буквально убьет статистикой своего на дрожжах растущего бизнеса.



Оливер Кох: «Мы начинали год с 1000 установок в месяц, а планируем закончить год, продавая уже 2000 установок».



И это учитывая тот факт, что компания занимается поставками только для частных лиц. Видимо, частные европейские лица понимают, что к светлому будущему лучше подготовиться самим и тогда, пока оно еще не наступило.