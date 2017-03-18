Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией

18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России. Опубликовано НТВ 17 марта 2017 г.

Итальянец Роберто приехал в Крым после референдума и теперь готовит и продает традиционную итальянскую пасту. Его ресторану тоже три года.: «Крымчане — это такой микс разных культур. Здесь армяне живут, украинцы, крымские татары, русские. Сейчас для крымчан нужно создать правильные условия для развития и изменения менталитета».Весна 2014 года сломала старую ментальность крымчан. Ветераны ополчения гордятся медалями. При этом механизмы новой ментальности, о которых говорил итальянец Роберто, закрутились и в кабинетах власти, и люксовых номерах единственного пятизвездочного отеля в Ялте, и среди виноделов.На заводе «Массандра» мало того что оборудование поставили самое современное, Кулибины винного ремесла изобрели новый вид полусладкого — ему даже название пока не придумали, обещали к Пасхе.Впрочем, одним вином крымский бизнес не ограничивается. Так, в Симферополе кустари-одиночки стали делать электромобили.Подробности — в репортаже.