#ТЫСУПЕР!
Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 22:53
    Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией. Крым, малый бизнес, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией

    4 комментария
    Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией

    Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией

    Крымские бизнесмены рассказали о «послевкусии» воссоединения с Россией

      С момента воссоединения России и Крыма прошло уже три года. Репортер НТВ Вячеслав Немышев встретился с крымскими политиками, бизнесменами и простыми жителями полуострова, чтобы понять, что чувствуют сейчас те, чей выбор три года назад изменил карту мира.

      Итальянец Роберто приехал в Крым после референдума и теперь готовит и продает традиционную итальянскую пасту. Его ресторану тоже три года.

      Роберто: «Крымчане — это такой микс разных культур. Здесь армяне живут, украинцы, крымские татары, русские. Сейчас для крымчан нужно создать правильные условия для развития и изменения менталитета».

      Весна 2014 года сломала старую ментальность крымчан. Ветераны ополчения гордятся медалями. При этом механизмы новой ментальности, о которых говорил итальянец Роберто, закрутились и в кабинетах власти, и люксовых номерах единственного пятизвездочного отеля в Ялте, и среди виноделов.

      На заводе «Массандра» мало того что оборудование поставили самое современное, Кулибины винного ремесла изобрели новый вид полусладкого — ему даже название пока не придумали, обещали к Пасхе.

      Впрочем, одним вином крымский бизнес не ограничивается. Так, в Симферополе кустари-одиночки стали делать электромобили.

      Подробности — в репортаже.

      18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России.

      Опубликовано НТВ 17 марта 2017 г.

      Новости по теме

      Воссоединение Крыма с Россией

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru