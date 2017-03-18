Молнии, тучи и самолеты: «Метео-ТВ» начинает работу в новой студии

«Метео-ТВ » теперь будет рассказывать о погоде в новой студии, где доступны разнообразные визуальные эффекты. Андрей Скворцов провел экскурсию для ведущего «Центрального телевидения» Вадима Такменёва.

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По хлопку они оказались на Останкинской башне, а вокруг сверкали молнии и клубились тучи. А затем перешли к «авиационной метеорологии», появившись перед зрителями на крыле самолета, которое за секунду покрыла корка льда.



В завершение демонстрации Андрей Скворцов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. На столицу надвигаются дожди, но теплая погода сохранится.

