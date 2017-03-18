Порошенко получил путеводитель по Крыму и «Приворотное зелье»

Украинский президент Пётр Порошенко получил в 2016 году 282 подарка, среди них — путеводитель по Крыму и книга «Приворотное зелье». Эти два подарка отправлены неизвестными, пишут украинские СМИ.

561 Крым

подарки

Порошенко

Украина

Отмечается, что подарки Петру Порошенко присылали не только анонимные лица. Так, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко в свое время подарил президенту книгу «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе». В настоящее время Клименко находится за пределами Украины, его обвиняют в хищении бюджетных средств.



Также Порошенко получил подарки от нескольких стран. К примеру, Литва подарила ему набор сувенирных бутылочек, Сингапур — металлическую статуэтку «Два острых перца», а Франция — флеш-накопитель в виде автомобиля Красного Креста.