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  • 18.03, 19:51

    Порошенко получил путеводитель по Крыму и «Приворотное зелье»

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    Порошенко получил путеводитель по Крыму и «Приворотное зелье»

    Порошенко получил путеводитель по Крыму и «Приворотное зелье»

    Украинский президент Пётр Порошенко получил в 2016 году 282 подарка, среди них — путеводитель по Крыму и книга «Приворотное зелье». Эти два подарка отправлены неизвестными, пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что подарки Петру Порошенко присылали не только анонимные лица. Так, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко в свое время подарил президенту книгу «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе». В настоящее время Клименко находится за пределами Украины, его обвиняют в хищении бюджетных средств.

    Также Порошенко получил подарки от нескольких стран. К примеру, Литва подарила ему набор сувенирных бутылочек, Сингапур — металлическую статуэтку «Два острых перца», а Франция — флеш-накопитель в виде автомобиля Красного Креста.

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