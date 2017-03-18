Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму

Дочь Анастасии Волочковой завела видеоблог, и в нем она во всем берет пример с мамы.
Ариадне уже 11, она совсем взрослая. И с каждым днем все больше похожа на маму. Русые волосы, пухлые губы, зеленые глаза. Правда, перед камерой она еще немного смущается.
Ариадна завела видеоблог, в котором во всем копирует маму. За ее спиной в кадре даже появляется портрет Анастасии Волочковой, а на груди — футболка с ее изображением. Свой дневник в Интернете Ариадна начала вести совсем недавно, и пока ее подписчиков можно по пальцам пересчитать. За репортажами Волочковой-младшей следят всего 185 человек. А на Волочкову-старшую подписаны почти полмиллиона.
Внимательные поклонники замечают поразительное сходство социальных страниц мамы и дочки. Анастасия Волочкова, выкладывая снимки из Таиланда, где отдыхала несколько недель назад, описывает спальни, просторные ванные комнаты, большой дворик и бассейн с джакузи.
А ее дочь, снимая свой отдых в Греции, как будто копирует маму. Волочковой-младшей еще не хватает красноречия, и камера того и гляди выскочит из рук, но она точь-в-точь, как мама, снимает на камеру отель, машину, в которой едет на занятия по теннису, хвастается спортивным инвентарем. Ведь ее мама выкладывает у себя на странице не только шпагаты, но и пуанты.
Ариадна, как и Анастасия Волочкова, показывает своим подписчикам милые безделушки. И совершенно серьезно рассказывает, как в свои 11 лет ухаживает за телом и лицом. Ариадне есть на кого равняться. Ее мама, чтобы быть в форме, купается в ледяной проруби, часами плавает в море, а в Таиланде открыла для себя очищение на зеленых соках.
Анастасия Волочкова: «На протяжении трех дней нельзя ничего есть,только можно пить зеленый сок из листьев, из огурцов, из шпината моего любимого. Несмотря на то, что ты ничего не ешь и этих соков выпиваешь наверно стаканов 10, было тяжело в себя это впихнуть все. Но зато чувство голода совсем не испытываешь. На самом деле правда, очень действенно, уходит лишняя жидкость. Не скрою, я даже взяла рецепт этих соков».
Волочкова-младшая уже и в нарядах разбирается не хуже балерины. На ужин в ресторан — только в платье, никаких брюк, как учила мама.
Анастасия Волочкова не возражает, если ее дочь станет не певицей и не танцовщицей, а знаменитой блогершей. Лишь бы Ариадна была счастлива и это приносило доход.
Анастасия Волочкова: «Я не против, потому что Арише хватает самой соображения. Она не лезет на какие-то ненужные сайты, больше времени она уделяет музыке, творчеству, танцам».
Пока Волочкова-младшая переживает, что у нее нет подписчиков, старшая ее успокаивает: пусть лучше мало, зато среди них не будет врагов. Сама балерина каждый раз нервничала, когда читала о себе очередной злобный комментарий.
Анастасия Волочкова: «Вот у меня даже дочь Ариадна всегда удивляется, говорит: „Почему, мам, на твоей странице люди пишут тебе гадости, те, кто являются твоими подписчиками?“. Если не нравится человек, пройдите мимо. Сначала я как-то напрягалась, читала эти комментарии. А сейчас я живу так, что мне нечего скрывать, все, что я делаю, я делаю красиво».
Теперь Волочкова живет спокойно, перестав читать, что о ней пишут. И стала отключать комментарии в своих соцсетях.
Ариадна завела видеоблог, в котором во всем копирует маму. За ее спиной в кадре даже появляется портрет Анастасии Волочковой, а на груди — футболка с ее изображением. Свой дневник в Интернете Ариадна начала вести совсем недавно, и пока ее подписчиков можно по пальцам пересчитать. За репортажами Волочковой-младшей следят всего 185 человек. А на Волочкову-старшую подписаны почти полмиллиона.
Внимательные поклонники замечают поразительное сходство социальных страниц мамы и дочки. Анастасия Волочкова, выкладывая снимки из Таиланда, где отдыхала несколько недель назад, описывает спальни, просторные ванные комнаты, большой дворик и бассейн с джакузи.
А ее дочь, снимая свой отдых в Греции, как будто копирует маму. Волочковой-младшей еще не хватает красноречия, и камера того и гляди выскочит из рук, но она точь-в-точь, как мама, снимает на камеру отель, машину, в которой едет на занятия по теннису, хвастается спортивным инвентарем. Ведь ее мама выкладывает у себя на странице не только шпагаты, но и пуанты.
Ариадна, как и Анастасия Волочкова, показывает своим подписчикам милые безделушки. И совершенно серьезно рассказывает, как в свои 11 лет ухаживает за телом и лицом. Ариадне есть на кого равняться. Ее мама, чтобы быть в форме, купается в ледяной проруби, часами плавает в море, а в Таиланде открыла для себя очищение на зеленых соках.
Анастасия Волочкова: «На протяжении трех дней нельзя ничего есть,только можно пить зеленый сок из листьев, из огурцов, из шпината моего любимого. Несмотря на то, что ты ничего не ешь и этих соков выпиваешь наверно стаканов 10, было тяжело в себя это впихнуть все. Но зато чувство голода совсем не испытываешь. На самом деле правда, очень действенно, уходит лишняя жидкость. Не скрою, я даже взяла рецепт этих соков».
Волочкова-младшая уже и в нарядах разбирается не хуже балерины. На ужин в ресторан — только в платье, никаких брюк, как учила мама.
Анастасия Волочкова не возражает, если ее дочь станет не певицей и не танцовщицей, а знаменитой блогершей. Лишь бы Ариадна была счастлива и это приносило доход.
Анастасия Волочкова: «Я не против, потому что Арише хватает самой соображения. Она не лезет на какие-то ненужные сайты, больше времени она уделяет музыке, творчеству, танцам».
Пока Волочкова-младшая переживает, что у нее нет подписчиков, старшая ее успокаивает: пусть лучше мало, зато среди них не будет врагов. Сама балерина каждый раз нервничала, когда читала о себе очередной злобный комментарий.
Анастасия Волочкова: «Вот у меня даже дочь Ариадна всегда удивляется, говорит: „Почему, мам, на твоей странице люди пишут тебе гадости, те, кто являются твоими подписчиками?“. Если не нравится человек, пройдите мимо. Сначала я как-то напрягалась, читала эти комментарии. А сейчас я живу так, что мне нечего скрывать, все, что я делаю, я делаю красиво».
Теперь Волочкова живет спокойно, перестав читать, что о ней пишут. И стала отключать комментарии в своих соцсетях.
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