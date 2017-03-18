#ТЫСУПЕР!
Международная пилорама
ТВ-Эфир
Международная пилорама
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.03, 00:23
    Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму. блогосфера, Волочкова, дети и подростки, знаменитости, соцсети, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму

    1 комментарий
    Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму

    Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму

    Дочь Волочковой завела видеоблог, в котором копирует маму

      Дочь Анастасии Волочковой завела видеоблог, и в нем она во всем берет пример с мамы.

      Ариадне уже 11, она совсем взрослая. И с каждым днем все больше похожа на маму. Русые волосы, пухлые губы, зеленые глаза. Правда, перед камерой она еще немного смущается.

      Ариадна завела видеоблог, в котором во всем копирует маму. За ее спиной в кадре даже появляется портрет Анастасии Волочковой, а на груди — футболка с ее изображением. Свой дневник в Интернете Ариадна начала вести совсем недавно, и пока ее подписчиков можно по пальцам пересчитать. За репортажами Волочковой-младшей следят всего 185 человек. А на Волочкову-старшую подписаны почти полмиллиона.

      Внимательные поклонники замечают поразительное сходство социальных страниц мамы и дочки. Анастасия Волочкова, выкладывая снимки из Таиланда, где отдыхала несколько недель назад, описывает спальни, просторные ванные комнаты, большой дворик и бассейн с джакузи.

      А ее дочь, снимая свой отдых в Греции, как будто копирует маму. Волочковой-младшей еще не хватает красноречия, и камера того и гляди выскочит из рук, но она точь-в-точь, как мама, снимает на камеру отель, машину, в которой едет на занятия по теннису, хвастается спортивным инвентарем. Ведь ее мама выкладывает у себя на странице не только шпагаты, но и пуанты.

      Ариадна, как и Анастасия Волочкова, показывает своим подписчикам милые безделушки. И совершенно серьезно рассказывает, как в свои 11 лет ухаживает за телом и лицом. Ариадне есть на кого равняться. Ее мама, чтобы быть в форме, купается в ледяной проруби, часами плавает в море, а в Таиланде открыла для себя очищение на зеленых соках.

      Анастасия Волочкова: «На протяжении трех дней нельзя ничего есть,только можно пить зеленый сок из листьев, из огурцов, из шпината моего любимого. Несмотря на то, что ты ничего не ешь и этих соков выпиваешь наверно стаканов 10, было тяжело в себя это впихнуть все. Но зато чувство голода совсем не испытываешь. На самом деле правда, очень действенно, уходит лишняя жидкость. Не скрою, я даже взяла рецепт этих соков».

      Волочкова-младшая уже и в нарядах разбирается не хуже балерины. На ужин в ресторан — только в платье, никаких брюк, как учила мама.

      Анастасия Волочкова не возражает, если ее дочь станет не певицей и не танцовщицей, а знаменитой блогершей. Лишь бы Ариадна была счастлива и это приносило доход.

      Анастасия Волочкова: «Я не против, потому что Арише хватает самой соображения. Она не лезет на какие-то ненужные сайты, больше времени она уделяет музыке, творчеству, танцам».

      Пока Волочкова-младшая переживает, что у нее нет подписчиков, старшая ее успокаивает: пусть лучше мало, зато среди них не будет врагов. Сама балерина каждый раз нервничала, когда читала о себе очередной злобный комментарий.

      Анастасия Волочкова: «Вот у меня даже дочь Ариадна всегда удивляется, говорит: „Почему, мам, на твоей странице люди пишут тебе гадости, те, кто являются твоими подписчиками?“. Если не нравится человек, пройдите мимо. Сначала я как-то напрягалась, читала эти комментарии. А сейчас я живу так, что мне нечего скрывать, все, что я делаю, я делаю красиво».

      Теперь Волочкова живет спокойно, перестав читать, что о ней пишут. И стала отключать комментарии в своих соцсетях.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru