Звезды шоу-бизнеса поздравляют Никиту Преснякова с помолвкой

О том, что свадьба внука не за горами, две современные бабушки узнали из социальных сетей. Под фотографией, где Никита крепко сжимает в объятиях возлюбленную Алёну, трогательная подпись: «Случился один из самых важных моментов в моей жизни». А в другой социальной сети Никита Пресняков изменил статус. Было — «состоит в отношениях», стало — «помолвлен с Алёной Красновой».Зато свою маму — Кристину Орбакайте — Никита подготовил заранее и накануне помолвки признался, что он полностью готов к семейной жизни.: «Он со мной поделился за несколько дней до. Потому что у Алены 8 марта день рождения. И он мне сказал, что он собирается сделать такой с друзьями легкий флешмоб, чтобы это было не просто „выходи за меня замуж“, а как-то красиво. Никита — очень романтичный в душе человек. Несмотря на то, что он поет рок, он в душе романтик».Вот и отец Никиты — Владимир Пресняков — парочку благословил. А Наталья Подольская готова помочь молодым с организацией свадьбы.: «Мы тоже за Никиту очень рады, мы знаем, как он готовился к этому событию, и мы за него очень переживали. Рады, что это наконец свершится».К поздравлениям присоединился и Филипп Киркоров. Оказывается, король эстрады лично знаком с невестой Никиты Преснякова. И когда влюбленные отдыхали в Майами, то жили в киркоровском особняке.: «Никита — он творческий, я хочу ему пожелать только одного — реализации творческой, и чтобы его верная спутница была рядом. Алёна, по-моему, тянет на такую. Они достаточно долго живут уже вместе. Никита — Телец, я знаю. Он Телец-Коза, это человек, который полюбил, так полюбил на всю жизнь. Так что я за девушку Алёну спокоен».Алёна Краснова и Пресняков-младший знакомы с песочницы. Бабушка Никиты Алла Пугачёва и родители Алёны — соседи по даче. Раньше Никита часто гостил у Примадонны, но не замечал соседку, ведь она на шесть лет младше. А через несколько лет судьба снова свела их — на вечеринке.: «Пригласил меня и подругу вместе провести вечер в компании Никиты и его друзей. Мы приехали и как-то начали общаться».Никита терпеливо ждал, пока его избранница закончит школу и поступит в институт. Говорят, что отец-бизнесмен хотел отправить Алёну за высшим образованием в Лондон, но девушка осталась в России ради Никиты. Сейчас она учится в Президентской академии на экономическом факультете. Влюбленные два года живут вместе: то в квартире в 10 минутах ходьбы от Кремля, которую Никите подарила Алла Пугачёва, то в особняке в подмосковной Истре, который тоже отдала ему знаменитая бабушка.Знаменитые родственники давно подметили: с Алёной Никиту как будто подменили. Вместо шумных тусовок с друзьями он выбирает уединенный отдых с любимой то во Франции, то в Таиланде, готовит романтичные ужины при свечах и ни копейки не берет у звездных родителей. Никита готовится к семейной жизни и учится зарабатывать сам.Дед Владимир Пресняков-старший предупреждает Никиту заранее: в семейной жизни бывают и трудные времена, а любую ссору лучше всего переводить в шутку. И приводит в пример себя.: «Хотели разводиться. И когда она напряглась, я сказал: „Вова не от тебя!“. Сказал своей жене. И она стала кидаться в меня подушками».Возможно, уже в этом году на свадьбе Алёны и Никиты будет веселиться весь шоу-бизнес. А Примадонна и Пресняковы поднимут тост и за внука, и за правнуков.