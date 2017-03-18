«Поверить в мечту»: знаменитости поделились секретом успеха с участниками «Ты супер!»

В шестой день отборочного тура на сцену проекта «Ты супер!» вышли еще 12 талантливых ребят. С начала проекта прошло уже немало времени,
наконец-то юные участники шоу поверили в себя. Они увидели, что ими гордятся, их любят и в них верят.
Выступление юных вокалистов посетили знаменитости, которые пришли поддержать их и поделиться секретами своего успеха.
10-летняя Рано Сабанкулова из Казахстана с песней «Губки бантиком» поразила жюри своим исполнением. Девочка не говорит по-русски, но поет она именно на русском и почти идеально. Поддержать участницу пришел основатель A’Studio, известный в Казахстане музыкант — Байгали Серкебаев.
10-летний Аслан Дзуцев выступил с песней в память известного итальянского оперного певца Энрико Карузо. Поддержать Аслана пришел солист Большого театра Максим Пастер, который пообещал взять мальчика на концерт. После этого Пастер вместе с участником «Ты супер!» исполнили Caruso дуэтом.
Еще один сюрприз ждал 12-летнюю участницу «Ты супер!» Хошгадам Мехтиеву из Азербайджана. В течение прошлого года девочка потеряла и отца, и мать. Но она нашла в себе силы для участия в конкурсе. Девочка выступила на сцене с песней «Детская», очаровав своим обаянием членов жюри. Но самое неожиданное произошло после ее выступления. К Хошгадам приехал ее земляк — знаменитый певец Эмин Агаларов, известный как Emin. Музыкант преподнес девочке большой букет цветов и игрушку.
Евгений Шевченко из села Покровка в Приморском крае задорно исполнил песню «Кони в яблоках». Гость, который приехал в Москву ради Жени, прервал съемки фильма в Голливуде. Кэри-Хироюки Тагава, который родом с Дальнего Востока, снимался в фильмах «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши», «Хатико: самый верный друг».
Кэри-Хироюки Тагава: «Я поздравляю тебя. Восхитительно, волшебное выступление».
Знаменитый актер, вдохновленный выступлением мальчика, пустился в пляс вместе с ним на сцене.
Кэри-Хироюки Тагава: «Во-первых, ты должен начать с мечты, поверить в мечту, а после — осуществлять! Ты должен всегда это делать».
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 25 марта. Поддержать участников шоу зрители могут с помощью приложения для iOS или Android, где можно голосовать за понравившихся юных вокалистов, а также следить за новостями проекта.
Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Для маленьких поклонников организована караоке-акция «Ты супер!».
10-летняя Рано Сабанкулова из Казахстана с песней «Губки бантиком» поразила жюри своим исполнением. Девочка не говорит по-русски, но поет она именно на русском и почти идеально. Поддержать участницу пришел основатель A’Studio, известный в Казахстане музыкант — Байгали Серкебаев.
10-летний Аслан Дзуцев выступил с песней в память известного итальянского оперного певца Энрико Карузо. Поддержать Аслана пришел солист Большого театра Максим Пастер, который пообещал взять мальчика на концерт. После этого Пастер вместе с участником «Ты супер!» исполнили Caruso дуэтом.
Еще один сюрприз ждал 12-летнюю участницу «Ты супер!» Хошгадам Мехтиеву из Азербайджана. В течение прошлого года девочка потеряла и отца, и мать. Но она нашла в себе силы для участия в конкурсе. Девочка выступила на сцене с песней «Детская», очаровав своим обаянием членов жюри. Но самое неожиданное произошло после ее выступления. К Хошгадам приехал ее земляк — знаменитый певец Эмин Агаларов, известный как Emin. Музыкант преподнес девочке большой букет цветов и игрушку.
Поздравляю невероятно светлую, сильную и талантливую Хошгадам с прекрасным выступлением и проходом во второй тур конкурс…Опубликовано Emin Music 18 марта 2017 г.
Евгений Шевченко из села Покровка в Приморском крае задорно исполнил песню «Кони в яблоках». Гость, который приехал в Москву ради Жени, прервал съемки фильма в Голливуде. Кэри-Хироюки Тагава, который родом с Дальнего Востока, снимался в фильмах «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Мемуары гейши», «Хатико: самый верный друг».
Кэри-Хироюки Тагава: «Я поздравляю тебя. Восхитительно, волшебное выступление».
Знаменитый актер, вдохновленный выступлением мальчика, пустился в пляс вместе с ним на сцене.
Кэри-Хироюки Тагава: «Во-первых, ты должен начать с мечты, поверить в мечту, а после — осуществлять! Ты должен всегда это делать».
Следующий выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 25 марта. Поддержать участников шоу зрители могут с помощью приложения для iOS или Android, где можно голосовать за понравившихся юных вокалистов, а также следить за новостями проекта.
Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Для маленьких поклонников организована караоке-акция «Ты супер!».
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