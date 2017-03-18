: «Это день нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой истории».Он напомнил, что на референдуме, который прошел 16 марта 2014 года, народы Крыма единодушно высказались за воссоединение с Россией. И оно прошло мирным и ненасильственным путем, в соответствии с положениями декларации ООН 1970 года о принципах международного права, которая провозглашает право народов на самоопределение.: «Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, который является единственным источником любой власти».Он убежден: весной 2014-го крымчане понимали, что делают самый главный шаг. Но при этом они осознавали, что он станет только первым на сложном пути.: «Сегодня мы продолжаем наводить порядок в нашем общем доме после долгих лет запустения».На референдуме воссоединение с РФ поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014-го президент Владимир Путин подписал документ о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.