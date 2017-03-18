МИД подарил крымчанам песню в честь воссоединения с Россией

Автором песни стал сотрудник департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Василий Харитонов — сын Владимира Харитонова, написавшего слова знаменитой песни «День Победы».
Песня, подаренная министерством иностранных дел крымчанам в честь трехлетней годовщины воссоединения полуострова с Россией, называется «Севастополь — знамя». Композицию опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова. Она написала, что в эти дни хочется сделать что-то особенное.
Мария Захарова: «И поэтому сегодня, 18 марта 2017 года в честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником департамента информации и печати Василием Харитоновым — „Севастополь — знамя“ в исполнении Владимира Куклина».
Захарова подчеркнула, что песня написана от души, от чистого сердца и несет в себе заряд той энергии, которую россияне переживали вместе с крымчанами в марте 2014-го.
Мария Захарова: «Крымчане, судите строго. Понравится — счастье. Не понравится — простите великодушно».
Она поблагодарила жителей Крыма за то, что они верили в Россию, не предали общую историю и свою мечту. Отдельно Захарова поблагодарила что, что крымчане, «вернувшись к нам, вернули нам нас самих».
Мария Захарова: «И поэтому сегодня, 18 марта 2017 года в честь трехлетия воссоединения Крыма с Россией коллектив министерства иностранных дел дарит крымчанам песню, написанную сотрудником департамента информации и печати Василием Харитоновым — „Севастополь — знамя“ в исполнении Владимира Куклина».
Захарова подчеркнула, что песня написана от души, от чистого сердца и несет в себе заряд той энергии, которую россияне переживали вместе с крымчанами в марте 2014-го.
Мария Захарова: «Крымчане, судите строго. Понравится — счастье. Не понравится — простите великодушно».
Она поблагодарила жителей Крыма за то, что они верили в Россию, не предали общую историю и свою мечту. Отдельно Захарова поблагодарила что, что крымчане, «вернувшись к нам, вернули нам нас самих».
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