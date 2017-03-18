#ТЫСУПЕР!
Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 10:46

    СМИ узнали детали плана Трампа по борьбе с ИГИЛ

    комментировать

    СМИ узнали детали плана Трампа по борьбе с ИГИЛ

    СМИ узнали детали плана Трампа по борьбе с ИГИЛ

    Секретный план Дональда Трампа по борьбе с террористами ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.), о котором он говорил в ходе своей президентской кампании, как оказалось, напоминает инициативу его предшественника Барака Обамы.

    Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, которые уже ознакомились с документом. По их словам, план Трампа — это нечто большее, чем «интенсификация прежнего медленного, основательного подхода», который он высмеивал при Обаме. Но предложения Пентагона, представленные Трампу, фактически являются продолжением программы Обамы.

    План предусматривает продолжение бомбардировок, а также наращивание поддержки сил, противостоящих террористам в Сирии и Ираке. Целью является освобождение иракского Мосула и сирийской Ракки, а также перекрытие источников финансирования ИГИЛ и стабилизация ситуации на территориях, отвоеванных у террористов.

    Как сообщает NBC News, два известных специалиста по военной стратегии назвали этот план неудовлетворительным. По их мнению, обещание Трампа быстро и окончательно уничтожить ИГИЛ может быть не выполнено с таким подходом.

    Между тем официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что предварительный план Трампа — это масштабная стратегия, в которой дипломатии, экономике и информации придается даже большее значение, чем военным действиям. По его словам, программа Трампа основывается на общегосударственном подходе. В свою очередь источник NBC News в Минобороны США считает, что данная программа поможет устранить многие обременительные элементы в процессе принятии решений.

    По данным СМИ, группировка сил американских военных «на земле» в Сирии может быть увеличена. Сейчас, по официальным данным, их численность составляет 500 человек.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru