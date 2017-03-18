СМИ узнали детали плана Трампа по борьбе с ИГИЛ

Секретный план Дональда Трампа по борьбе с террористами ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.), о котором он говорил в ходе своей президентской кампании, как оказалось, напоминает инициативу его предшественника Барака Обамы.
Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, которые уже ознакомились с документом. По их словам, план Трампа — это нечто большее, чем «интенсификация прежнего медленного, основательного подхода», который он высмеивал при Обаме. Но предложения Пентагона, представленные Трампу, фактически являются продолжением программы Обамы.
План предусматривает продолжение бомбардировок, а также наращивание поддержки сил, противостоящих террористам в Сирии и Ираке. Целью является освобождение иракского Мосула и сирийской Ракки, а также перекрытие источников финансирования ИГИЛ и стабилизация ситуации на территориях, отвоеванных у террористов.
Как сообщает NBC News, два известных специалиста по военной стратегии назвали этот план неудовлетворительным. По их мнению, обещание Трампа быстро и окончательно уничтожить ИГИЛ может быть не выполнено с таким подходом.
По данным СМИ, группировка сил американских военных «на земле» в Сирии может быть увеличена. Сейчас, по официальным данным, их численность составляет 500 человек.
План предусматривает продолжение бомбардировок, а также наращивание поддержки сил, противостоящих террористам в Сирии и Ираке. Целью является освобождение иракского Мосула и сирийской Ракки, а также перекрытие источников финансирования ИГИЛ и стабилизация ситуации на территориях, отвоеванных у террористов.
Как сообщает NBC News, два известных специалиста по военной стратегии назвали этот план неудовлетворительным. По их мнению, обещание Трампа быстро и окончательно уничтожить ИГИЛ может быть не выполнено с таким подходом.
По данным СМИ, группировка сил американских военных «на земле» в Сирии может быть увеличена. Сейчас, по официальным данным, их численность составляет 500 человек.
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