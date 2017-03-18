«Вымирающие виды»: в Дарвиновском музее открылась выставка шелкографий Уорхола

Какое отношение имеет король поп-арта Энди Уорхол к вымирающим животным, теперь знают в Дарвиновском музее. Выставка шелкографий великого художника, на которых изображены краснокнижные звери, открылась 18 марта в Москве. Серию работ Уорхол создал более 30 лет назад по просьбе своих друзей — защитников дикой природы.

Сам художник со свойственной иронией называл эту серию «Животные в макияже». И, кажется, более вызывающий тревогу макияж сложно найти. Каждый оттенок, выбранный классиком поп-арта, кричит об опасности.



Африканский слон на контрасте с зеленым — вызывающе розовый. Когда Уорхол его раскрашивал, популяция животного была вдвое больше. За последние тридцать лет уничтожены 60% особей.



Из десяти шелкографий, отпечатанных с оригинальных трафаретов Уорхола, российским зрителям особенно близки будут три. Белоголовый орлан хоть и является символом США, обитает и на российском Дальнем Востоке. Снежный баран — в снегах Якутии. И, конечно, амурский тигр.



Обратная сторона искусства — реалии жизни. Все работы Уорхола сотрудники Дарвиновского музея снабдили научными справками. 95% мировой популяции амурских тигров обитают на российском Дальнем Востоке. Это где-то 450 особей. Основные причины исчезновения — сокращение территорий обитания и браконьерство. В границах современной России живут 95% популяции — где-то 450 животных.



Написать эту серию американского художника попросили его друзья — зоозащитики Рональд и Фрейда Фельдман. Работы американского классика продолжают Год экологии в России. «Вымирающие виды» Дарвиновский музей будет выставлять следующие два месяца.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.