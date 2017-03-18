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  • 18.03, 09:14
    Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом. Крым, Севастополь, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом

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    Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом

    Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом

    Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом

      Миллионы россиян сегодня отмечают третью годовщину воссоединения с Крымом. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

      Шествия, концерты и салют запланированы не только на полуострове. Праздновать уже начали жители Дальнего Востока.

      Во Владивостоке несколько тысяч человек под лозунгом «Россия. Мир. Единство» пришли на Корабельную набережную к мемориалу первостроителям города.

      Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах.

      В Томске на митинге «Крым наш» ждут около трех тысяч участников. В Иркутске на площадке перед Дворцом спорта ветераны боевых действий в Чечне вместе с областным правительством проводят митинг-концерт.

      А в Москве на Васильевском спуске грандиозное праздничное шоу начнется ближе к вечеру.

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