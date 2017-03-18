Россия отмечает третью годовщину воссоединения с Крымом

Миллионы россиян сегодня отмечают третью годовщину воссоединения с Крымом. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

Шествия, концерты и салют запланированы не только на полуострове. Праздновать уже начали жители Дальнего Востока.



Во Владивостоке несколько тысяч человек под лозунгом «Россия. Мир. Единство» пришли на Корабельную набережную к мемориалу первостроителям города.



Праздновать воссоединение Крыма с Россией сегодня будут во всех крупных городах.



В Томске на митинге «Крым наш» ждут около трех тысяч участников. В Иркутске на площадке перед Дворцом спорта ветераны боевых действий в Чечне вместе с областным правительством проводят митинг-концерт.



А в Москве на Васильевском спуске грандиозное праздничное шоу начнется ближе к вечеру.