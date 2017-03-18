Горнолыжный сезон в Сочи завершился соревнованиями инструкторов

В Сочи завершился чемпионат России среди инструкторов по горным лыжам и сноуборду. Это тот случай, когда участие действительно важнее победы. Курорт «Роза Хутор» на несколько дней стал местом, где собрались все лучшие специалисты, чтобы поделиться друг с другом опытом.

Соревнования среди инструкторов традиционно завершают горнолыжный сезон. Эти соревнования — своего рода тренировка перед первенством мира в Швейцарии, которое стартует уже через месяц. Погода в горах переменчивая, но, несмотря на снег и плотный туман в Красной Поляне, 150 инструкторов со всей России смогли определить лучших из лучших.



За четыре года участия российской сборной в мировом первенстве среди инструкторов уровень профессионализма, говорят специалисты, резко вырос. И не последнюю роль здесь сыграло качество трасс на российских горнолыжных курортах.



Ольга Даргужас, президент Национальной лиги инструкторов: «Конкуренция будет, соперничество будет. Наши инструкторы готовятся, мы на предыдущих чемпионатах показывали достойные результаты, занимали призовые места, так что все шансы у нас есть. Мы готовы, будем стараться».



Церемония закрытия соревнований скорее напоминала дружескую вечеринку. Впервые с начала сезона у спортсменов появилось время на отдых.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.