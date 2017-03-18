Многодетная семья в Орловской области семь лет воюет с чиновниками за положенное жилье

Житель Орловской области Вадим Полехин — отец четверых детей — не теряет надежды, что все-таки получит положенное по закону жилье. Квартиру на третьем этаже, которую чиновники дали несколько лет назад, семья с ребенком-инвалидом называет не иначе как насмешкой. С недавних пор отец вынужден один на один сражаться с бюрократической машиной. Жена Наталья не выдержала многолетних мытарств по инстанциям.

Наталье Полехиной было 36 лет. Мать четверых детей умерла от внутреннего кровотечения, спровоцированного внезапно открывшейся язвой желудка. Ее муж считает: виной всему — постоянные стрессы. Борьба матери за право их сына-инвалида на положенное по закону жилье стоила ей жизни.



Вадим Полехин, многодетный отец «Переживала она очень сильно, после каждого суда приходила и плакала, у нее истерика была, ее унижали до такой степени, довели чиновники ее до этого».



Накануне смертельного приступа у Натальи состоялся очередной неприятный разговор с местными чиновниками, обвинившими ее в завышенных требованиях.



Они ютятся в однокомнатной квартире бабушки. По закону, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, имеют право на внеочередное получение жилья. Бабушка возмущена: не то что квартиру, положенную выплату добиться невозможно.



Полехины стоят в очереди на жилье с 2010 года. Судебная битва с чиновниками затянулась на год, решение — предоставить многодетной семье квартиру вне очереди. И тут, по словам Вадима Полехина, началось новое хождение по мукам: от предложенного жилья отказались. Говорит, что перевозить детей в холодную квартиру, где не открываются окна, а плесень на стенах залеплена обоями, они не имели права. К тому же дом далеко от остановки, больницы и школы для детей-инвалидов, где учится сын, и главная проблема — третий этаж. Девятилетнему Ване, страдающему ДЦП, преодолевать лестничные марши очень тяжело. Глава поселка считает, что это капризы.



В сентябре 2016 года Наталья Полехина попала на прием к губернатору Орловской области, который пообещал жилищную проблему решить. Но вместо квартиры чиновники предложили заменить окна в жилье, от которого семья отказалась, а потом и вовсе о своих обещаниях забыли.



Добиться ответа от губернатора Вадима Потомского было непросто. Узнав, какой вопрос интересует съемочную группу НТВ, его помощники сообщили: глава области недоступен, находится в Москве. Проверять, где он находится, пришлось с боем. Но Вадим Потомский оказался на рабочем месте. По его сведениям, обязательства перед нуждающейся семьей выполнены.



Почему обещания остаются только на словах, губернатор не ответил, сообщив, он не знал, что предложенный вариант в поселке не подходит для ребенка-инвалида.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.