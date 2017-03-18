#ТЫСУПЕР!
Готовим с Алексеем Зиминым
ТВ-Эфир
Готовим с Алексеем Зиминым
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 09:14

    Веснина вышла в финал турнира WTA

    комментировать

    Веснина вышла в финал турнира WTA

    Веснина вышла в финал турнира WTA

    Российская теннисистка Елена Веснина победила француженку Кристину Младенович и вышла в финал престижного турнира в Калифорнии.

    В полуфинале престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Веснина обыграла Кристину Младенович 6:3, 6:4.

    Елена Веснина в девятый раз принимает участие в турнире, но впервые смогла пробиться в финал, напоминает ТАСС.

    Соперницей Весниной в финале станет победительница встречи между чешкой теннисисткой Каролиной Плишковой и россиянкой Светланой Кузнецовой. Матч между ними еще не завершился.

    Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 7 млн долларов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru