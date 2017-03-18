Веснина вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Елена Веснина победила француженку Кристину Младенович и вышла в финал престижного турнира в Калифорнии.
В полуфинале престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена Веснина обыграла Кристину Младенович 6:3, 6:4.
Елена Веснина в девятый раз принимает участие в турнире, но впервые смогла пробиться в финал, напоминает ТАСС.
Соперницей Весниной в финале станет победительница встречи между чешкой теннисисткой Каролиной Плишковой и россиянкой Светланой Кузнецовой. Матч между ними еще не завершился.
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 7 млн долларов.
Елена Веснина в девятый раз принимает участие в турнире, но впервые смогла пробиться в финал, напоминает ТАСС.
Соперницей Весниной в финале станет победительница встречи между чешкой теннисисткой Каролиной Плишковой и россиянкой Светланой Кузнецовой. Матч между ними еще не завершился.
Призовой фонд турнира в Индиан-Уэллсе составляет 7 млн долларов.
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