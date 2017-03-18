СМИ: США могут поставить Тайваню крупные партии оружия

Американская пресса утверждает, что администрация Трампа рассматривает вопрос поставки Тайваню крупной партии вооружения.
Как передает Reuters, со ссылкой на некие источники в администрации Белого дома, Тайваню могут быть поставлены ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.
Издание пишет, что речь идет о «более крупной сделке», чем та, которую не утвердил предыдущий президент США Барак Обама. Тогда СМИ оценивали сделку суммой порядка миллиарда долларов. Сообщается, что консультации по данному вопросу уже проводятся, однако на реализацию подобной сделки уйдут месяцы или даже больше.
Напомним, вопрос отношений с Тайванем является крайне чувствительным для Пекина. В декабре разгорелся скандал после телефонного разговора Трампа с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, поздравившей его с победой в выборах. В Пекине сочли, что этот звонок стал нарушением принципа дипотношений между двумя странами о признании существования одного Китая — КНР. Трампу пришлось давать объяснения.
Издание пишет, что речь идет о «более крупной сделке», чем та, которую не утвердил предыдущий президент США Барак Обама. Тогда СМИ оценивали сделку суммой порядка миллиарда долларов. Сообщается, что консультации по данному вопросу уже проводятся, однако на реализацию подобной сделки уйдут месяцы или даже больше.
Напомним, вопрос отношений с Тайванем является крайне чувствительным для Пекина. В декабре разгорелся скандал после телефонного разговора Трампа с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, поздравившей его с победой в выборах. В Пекине сочли, что этот звонок стал нарушением принципа дипотношений между двумя странами о признании существования одного Китая — КНР. Трампу пришлось давать объяснения.
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