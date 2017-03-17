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  • 17.03, 21:06
    Северную столицу сдувает ветром и поливает дождем. Санкт-Петербург, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Северную столицу сдувает ветром и поливает дождем

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    Северную столицу сдувает ветром и поливает дождем

    Северную столицу сдувает ветром и поливает дождем

      В Петербурге резко ухудшилась погода.

      Штормовой ветер принес на берега Невы первые разрушения. На одной из строек в Девяткине снесло строительный забор. По словам очевидцев, рабочие пытаются восстановить утраченные секции. На набережной Фонтанки сильный порыв ветра с корнем вырвал светофор. Падая, он задел провода.

      Но больше всего сегодня досталось автомобилистам. На проспекте Маршала Жукова одну из иномарок повредил кусок металлической кровли, а на улице Мира на автомобиль рухнул дорожный знак.

      Накануне региональное управление МЧС предупреждало об усилении ветра до 18 метров в секунду. Но на этом испытания не заканчиваются.

      Главный синоптик города сообщил, что на Петербург надвигается циклон, который Александр Колесов сравнил с поливальной машиной. В ближайшие дни, по его словам, кроме дождя возможен и мокрый снег.

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