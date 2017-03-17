Северную столицу сдувает ветром и поливает дождем

В Петербурге резко ухудшилась погода.

Штормовой ветер принес на берега Невы первые разрушения. На одной из строек в Девяткине снесло строительный забор. По словам очевидцев, рабочие пытаются восстановить утраченные секции. На набережной Фонтанки сильный порыв ветра с корнем вырвал светофор. Падая, он задел провода.



Но больше всего сегодня досталось автомобилистам. На проспекте Маршала Жукова одну из иномарок повредил кусок металлической кровли, а на улице Мира на автомобиль рухнул дорожный знак.



Накануне региональное управление МЧС предупреждало об усилении ветра до 18 метров в секунду. Но на этом испытания не заканчиваются.



Главный синоптик города сообщил, что на Петербург надвигается циклон, который Александр Колесов сравнил с поливальной машиной. В ближайшие дни, по его словам, кроме дождя возможен и мокрый снег.