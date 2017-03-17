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  • 17.03, 21:06

    Пентагон назвал убитых в Алеппо людей боевиками «Аль-Каиды»

    1 комментарий

    Пентагон назвал убитых в Алеппо людей боевиками «Аль-Каиды»

    Пентагон назвал убитых в Алеппо людей боевиками <nobr>«Аль-Каиды</nobr>»

    В Пентагоне заявили, что ничего не знают о мирных жителях, погибших в результате американского авиаудара в районе населенного пункта Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо.

    Удар в этой районе был нанесен по месту встречи главарей террористической организации «Аль-Каида», заявил представитель министерства обороны США Джефф Дэвис.

    Представитель Пентагона заявил, что удар в районе населенного пункта Аль-Джина в Сирии был нанесен не по мечети, а по соседнему зданию, где собрались главари «Аль-Каиды». В результате, по его словам, были уничтожены десятки боевиков.

    Ранее сегодня стало известно, что в провинции Алеппо жертвами авиаудара ВВС США по мечети стали, по уточненным данным, 75 человек, еще десятки получили ранения. Первыми о гибели мирных жителей сообщили представители организации «Белые каски». По их версии, ракеты были выпущены неопознанными самолетами, и ведущие западные СМИ поспешили предположить, что налет совершила сирийская или российская авиация.

    «Разбойники в белых касках», как назвал их представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков, стоят за многими бездоказательными обвинениями в адрес российских ВКС и сотрудничают в Сирии с различными террористическими группировками. Но именно на их данные часто опираются западные СМИ и международные организации, готовя свои доклады по Сирии. Официальный представитель минобороны России расценил эти доклады как лживую пропаганду.

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