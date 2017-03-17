На НТВ выходит продолжение легендарного сериала о Мухтаре

20 марта НТВ начинает показ премьерного сезона легендарного детективного сериала «Мухтар. Новый след», где одну из главных ролей в котором исполнит собака, помогающая сотрудникам ОВД ловить преступников. Сплоченную команду связывают не только рабочие отношения, но и настоящая дружба, которая длится вот уже 13 лет, а именно столько идет в эфире легендарный сериал.

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Премьерный сезон «Мухтара» богат новыми героями. Так, следователя Максима Жарова сыграет Владимир Фекленко, а Мухтара — овчарка по кличке Воин, сменившая на «боевом посту» пса Вивата. Воин — дебютант в мире кино, и Мухтар — его первая роль, однако собачьему профессионализму могут позавидовать даже студенты театральных вузов. Воин хорошо понимает, что его герой Мухтар служит в полиции, и когда псу случается заметить полицейского на улице, он приветственно лает, а если удается подойти поближе, то старается лизнуть руку или дать лапу.



Чтобы найти со своим четвероногим партнером общий язык, Владимир Фекленко взял несколько уроков у профессионального кинолога и прибыл на съемочную площадку заранее. Воин сразу же проникся к актеру доверием. Овчарка удовольствием выполняла команды, завидев его, начинала вилять хвостом и рваться здороваться, а однажды чуть не сорвала съемки, бросившись защищать своего «напарника». В этот день снимали сцену, когда на героя Фекленко — следователя Максима Жарова — нападал преступник. Воин, не сумев отличить вымысел от реальности, бросился на негодяя. Начав громко лаять и сурово рычать, он отогнал мужчину от изумленного Фекленко. Пришлось увести доблестного защитника с площадки и только после этого продолжить работу.



Воин — очень дружелюбный и общительный пес, но только с дворовым котом, который считает съемочную площадку сериала своей личной территорией, ему поладить так и не удалось. Уличный кот сорвал уже не один дубль, приходя в самый неподходящий момент, как по команде «Мотор!». Воин остро воспринимает появление конкурента в кадре, вырывается, чтобы выгнать кота из кадра и со своей территории.



Премьера сериала «Мухтар. Новый след» 20 марта в 09:00



