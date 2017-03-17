Убийца режиссера Тамары Якжиной получил 13 лет колонии

В Москве вынесли приговор по делу о похищении и убийстве
режиссера-документалиста Тамары Якжиной.
Эльман Карякин, Ирина Еремина, Роман Фирсов и Игорь Дроздов признаны виновными по статьям «Убийство», «Хищение паспорта» и «Покушение на мошенничество».
Приговором суда Дроздову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Фирсов проведет за решеткой 4 года, Еремина — 3 года, а Карякин — 2 года, сообщили в СКР.
Дроздов убил Якжину. После этого убийца вывез и захоронил тело своей жертвы в Подмосковье. При этом после преступления злоумышленник, пытаясь скрыть следы, несколько раз передвигался по Москве и включал мобильный телефон Якжиной.
продать квартиру режиссера. Для этого он вступил в сговор с Фирсовым, Карякиным и Ереминой, которые не были осведомлены о совершенным убийстве. Завершить свой преступный умысел им помешали правоохранители. 15 апреля 2015 года во время поисковых мероприятий было обнаружено тело Якжиной.
Приговором суда Дроздову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Фирсов проведет за решеткой 4 года, Еремина — 3 года, а Карякин — 2 года, сообщили в СКР.
Дроздов убил Якжину. После этого убийца вывез и захоронил тело своей жертвы в Подмосковье. При этом после преступления злоумышленник, пытаясь скрыть следы, несколько раз передвигался по Москве и включал мобильный телефон Якжиной.
продать квартиру режиссера. Для этого он вступил в сговор с Фирсовым, Карякиным и Ереминой, которые не были осведомлены о совершенным убийстве. Завершить свой преступный умысел им помешали правоохранители. 15 апреля 2015 года во время поисковых мероприятий было обнаружено тело Якжиной.
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