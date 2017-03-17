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  • 17.03, 18:05
    Алексей Миллер открыл спортивный комплекс «Газпрома» на своей малой родине. Газпром, Миллер, Санкт-Петербург, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Алексей Миллер открыл спортивный комплекс «Газпрома» на своей малой родине

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    Алексей Миллер открыл спортивный комплекс «Газпрома» на своей малой родине

    Алексей Миллер открыл спортивный комплекс «Газпрома» на своей малой родине

      В родном для главы газового концерна Невском районе Петербурга начал работу комплекс с двумя ледовыми аренами.

      Спортивный комплекс площадью почти десять тысяч квадратных метров сегодня утром распахнул двери для первых посетителей. Торжественное открытие нового центра на улице Бабушкина приурочили к 100-летию Невского района.

      Фактически это два полноценных корпуса с ледовыми аренами. Они предназначены для тренировок по фигурному катанию, хоккею с шайбой и слэдж-хоккею — для людей с ограниченными возможностями. Новый комплекс построили по программе «Газпром — детям» совместно с правительством города. Это уже 16-й спортивный объект, который появился в Петербурге за время ее действия.

      Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Сегодня мы открываем комплекс с двумя ледовыми площадками. И, на самом деле, это очень символично. В этом году исполняется 120 лет, как в Санкт-Петербурге прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию».

      Уже известно, что в этом комплексе будет работать школа фигурного катания под руководством заслуженного тренера России Тамары Москвиной. В скором времени «Газпром» планирует построить в Петербурге еще семь новых центров. А в родном для Алексея Миллера Невском районе появится свой картодром и два пришкольных стадиона. Причем один из них — с полноразмерным футбольным полем.

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