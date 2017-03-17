Петербургский ветеринар спасла кошку от слепоты без операции

Врач городской ветстанции Татьяна Пампель успешно провела эксперимент по лечению поврежденной роговицы глаза у кошки. Это можно считать маленьким научным открытием.

Избежав дорогостоящей микрохирургической операции, офтальмолог добилась полного восстановления зрения у короткошерстного британца Баси. Некроз роговицы — очень распространенное заболевание у определенных пород кошек. Поэтому владельцы довольно часто сталкиваются с подобной проблемой.



Татьяна Пемпель, микрохирург, офтальмолог Городской ветеринарной станции: «На такой стадии в основном делается операция. Глядя на такое животное, нельзя сказать, что оно вылечится путем медикаментозной манипуляции. Тем не менее мы решили попробовать».



Как уточняет корреспондент НТВ Катерина Правдина, микрохирург заменила операционный инструмент на десятки разнообразных гелей и капель, применение которых было расписано строго по часам в четкой последовательности.



Ветеринары, конечно, говорят, что успех зависит и от того, насколько точно выполняют владельцы назначения, и от самого животного, и от его иммунитета. За эти месяцы лечения восьмилетняя Бася проявила невероятную выдержку, ни разу не выпустив когти.



Этому заболеванию глаз подвержены в основном кошки, обладающие большими глазами и короткой мордой. Чаще это персидские, шотландские, гималайские, сфинксы. Хотя, говорят, болезнь может развиваться и у беспородных.



Найденная путем эксперимента методика основа на хорошо известных препаратах, но все равно сравнима с небольшим научным открытием. Потому что ветеринарным врачам впервые в Петербурге, а, может, и в России удалось вылечить животное на выявленной стадии заболевания без операции, которая, конечно, является более дорогостоящей манипуляцией. Найдет ли такой способ борьбы с недугом широкое применение, зависит от питомцев, владельцев и клиник, готовых упускать экономическую выгоду ради пациентов.