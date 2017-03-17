Римский зоопарк предложил детям окунуться в мир фекалий

Зоопарк итальянской столицы приготовил необычную выставку. Для маленьких посетителей организовали экспозицию, посвященную истории испражнений разных видов обитателей Земли.
Торжественное открытие состоялось накануне утром. В своем выступлении президент зоопарка Федерико Коччиа сообщил, что «фекалии — это жизнь», и подчеркнул, что без экскрементов животных не было ни плодородной почвы, ни деревьев, ни кислорода, ни еды, ни самой жизни.
Как передают Вести.Ru, посетителям предлагается обойти 10 интерактивных секций, где представлены 3D-инсталляции, приближенные к реальным модели разного вида фекалий и окаменевшие экскременты динозавра в двух экземплярах.
Организаторы рассказали, что испражнения являются источником питания, средством коммуникации, топливом, удобрением, строительным материалом, убежищем и способны выполнять еще множество важных функций. Экспозиция будет работать до 30 июня. Сообщается, что она рассчитана в первую очередь на детскую аудиторию, но не исключено, что заинтересуются и взрослые.
Как передают Вести.Ru, посетителям предлагается обойти 10 интерактивных секций, где представлены 3D-инсталляции, приближенные к реальным модели разного вида фекалий и окаменевшие экскременты динозавра в двух экземплярах.
Организаторы рассказали, что испражнения являются источником питания, средством коммуникации, топливом, удобрением, строительным материалом, убежищем и способны выполнять еще множество важных функций. Экспозиция будет работать до 30 июня. Сообщается, что она рассчитана в первую очередь на детскую аудиторию, но не исключено, что заинтересуются и взрослые.
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