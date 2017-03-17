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  • 17.03, 18:05

    Римский зоопарк предложил детям окунуться в мир фекалий

    3 комментария
    Римский зоопарк предложил детям окунуться в мир фекалий

    Римский зоопарк предложил детям окунуться в мир фекалий

    Римский зоопарк предложил детям окунуться в мир фекалий
  • Фото: bioparco.it

    • Зоопарк итальянской столицы приготовил необычную выставку. Для маленьких посетителей организовали экспозицию, посвященную истории испражнений разных видов обитателей Земли.

    Торжественное открытие состоялось накануне утром. В своем выступлении президент зоопарка Федерико Коччиа сообщил, что «фекалии — это жизнь», и подчеркнул, что без экскрементов животных не было ни плодородной почвы, ни деревьев, ни кислорода, ни еды, ни самой жизни.

    Как передают Вести.Ru, посетителям предлагается обойти 10 интерактивных секций, где представлены 3D-инсталляции, приближенные к реальным модели разного вида фекалий и окаменевшие экскременты динозавра в двух экземплярах.

    Организаторы рассказали, что испражнения являются источником питания, средством коммуникации, топливом, удобрением, строительным материалом, убежищем и способны выполнять еще множество важных функций. Экспозиция будет работать до 30 июня. Сообщается, что она рассчитана в первую очередь на детскую аудиторию, но не исключено, что заинтересуются и взрослые.

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