В Киеве подтвердили передачу 12 украинских заключенных из Крыма

Передача 12 украинских заключенных, которые находились в тюрьмах Крыма, состоялась в Харьковской области, в Гоптовке. Это произошло после того, как омбудсмены РФ и Украины договорились о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания на Украине.
Информацию о передаче заключенных РИА Новости подтвердил представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.
Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 12 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.
Также Лутковская в ходе встречи с российской коллегой омбудсменом Татьяной Москальковой обсудила возможность продолжения практики по передаче Киеву украинских осужденных из Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 12 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.
Также Лутковская в ходе встречи с российской коллегой омбудсменом Татьяной Москальковой обсудила возможность продолжения практики по передаче Киеву украинских осужденных из Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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