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  • 17.03, 16:34

В Киеве подтвердили передачу 12 украинских заключенных из Крыма

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В Киеве подтвердили передачу 12 украинских заключенных из Крыма

В Киеве подтвердили передачу 12 украинских заключенных из Крыма

Передача 12 украинских заключенных, которые находились в тюрьмах Крыма, состоялась в Харьковской области, в Гоптовке. Это произошло после того, как омбудсмены РФ и Украины договорились о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания на Украине.

Информацию о передаче заключенных РИА Новости подтвердил представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 12 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.

Также Лутковская в ходе встречи с российской коллегой омбудсменом Татьяной Москальковой обсудила возможность продолжения практики по передаче Киеву украинских осужденных из Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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