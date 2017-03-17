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  • 17.03, 15:03
В Крыму создали интеграционный комитет «Россия — Донбасс». ДНР, Крым, ЛНР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Крыму создали интеграционный комитет «Россия — Донбасс»

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В Крыму создали интеграционный комитет «Россия — Донбасс»

В Крыму создали интеграционный комитет «Россия — Донбасс»

    Для ускорения гуманитарной, социальной и культурной интеграции в Крыму учредили интеграционный комитет «Россия — Донбасс».

    Он создается как постоянно действующая общественная структура. В первом заседании участвовали руководители полуострова, представители других субъектов федерации, а также главы ДНР и ЛНР.

    Стороны обсудили совместные проекты в разных сферах и проработали план работы на год. До конца 2017 года предполагается провести несколько заседаний интеграционного комитета на территории России и сампровозглашенных республик. Планируется обсуждение актуальных экономических, социальных и гуманитарных вопросов взаимодействия РФ и Донбасса.

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