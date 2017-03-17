Лавров назвал реакцию ЕС и НАТО на марши неонацистов «молчанием ягнят»

Москва считает позорным для НАТО и Евросоюза попустительское отношение к маршам неонацистов, которые проходят в Европе, в частности, в Латвии.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил реакцию ЕС и Североатлантического альянса на эти демонстрации с «молчанием ягнят». Глава МИДа заявил, что потворство таким выступлениям оскорбляет память миллионов погибших во Второй мировой войне и способствует героизации нацизма.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «На фоне известных причитаний об угрозах либеральным европейским ценностям мы наблюдаем так называемое молчание ягнят в связи с регулярной поддержкой маршей неонацистов в Латвии. Это позор для Евросоюза и НАТО, это действия, которые попустительствуют оскорблению памяти миллионов погибших, игнорируют решения Нюрнбергского трибунала».



Речь идет об акции, которая накануне состоялась в центре Риги. Там около 2 тысяч человек устроили шествие в память о латышских легионерах «Ваффен СС». Сообщается, что в колоннах были замечены депутаты латышского парламента. Как заявил Лавров, такие выступления Россия считает позором для Европы, как и кампанию на представление нашей страны в невыгодном свете.



Сергей Лавров: «В условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий поддержание стабильности в мировых делах во многом зависит от объективной работы средств массовой информации. Этому не способствует проводимая на Западе целенаправленная кампания по дискредитации России, тревожат ограничения деятельности наших журналистов».



Глава внешнеполитического ведомства добавил, что решать эту проблему необходимо с участием профессиональных журналистских организаций.