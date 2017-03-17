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  • 17.03, 13:31

В Москве похитили выделенный на трудоустройство инвалидов миллиард

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В Москве похитили выделенный на трудоустройство инвалидов миллиард

В Москве похитили выделенный на трудоустройство инвалидов миллиард

Прокуратура Москвы выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, выделенных из городского бюджета на трудоустройство инвалидов.

Факты мошенничества были выявлены в ходе проверки прокурорами исполнения законов в сфере трудоустройства инвалидов Москвы.

Проверка прошла в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы и организациях, которые занимаются квотированием рабочих мест для инвалидов. В итоге было возбуждено 20 уголовных дел, а заместителю мэра по вопросам социального развития Леониду Печатникову внесено представление об устранении нарушений.

Прокуроры рассказали, что 38 работодателей, которые заключали договоры с департаментом, в итоге так и не создали рабочих мест для инвалидов. Более того, 22 организации, указанные в документах, и вовсе не существуют в реальности. Руководители «фирм» скрылись, похитив бюджетные средства.

Так, например, генеральный директор компании «ПОС Мастер» Губарев присвоил 80 миллионов рублей, а глава «Транс Сервис Магистраль» — почти 49 миллионов рублей. В общей сложности, прокуратура выявила хищения на сумму свыше миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Это не первое сообщение о крупных хищениях выявленных после проверки деятельности департамента соцзащиты по трудоустройству инвалидов. Так, например, в 2013 году ведомство заключило договор о предоставлении субсидий с компанией «ИнформЦентр». Руководители компании в итоге похитили 50 миллионов рублей.

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