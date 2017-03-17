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  • 17.03, 13:32

В МИД РФ не исключили отказа от признания документов ДНР и ЛНР

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В МИД РФ не исключили отказа от признания документов ДНР и ЛНР

В МИД РФ не исключили отказа от признания документов ДНР и ЛНР

Россия может отказаться от признания документов ЛНР и ДНР, если Украина полностью выполнит минские соглашения.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что Киев должен отказаться от проведения военной операции, а также признать местные выборы и закрепить особый статус Донбасса.

Александр Лукашевич: «Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом минских договоренностей — отмены карательной операции и отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов также, как и выполнения п. 8 „Комплекса мер“, касающегося полного восстановления социально-экономических связей».

Однако сейчас шансы на нормализацию обстановки невелики. По словам Лукашевича, Киев вместо того, чтобы пытаться перейти от военной фазы конфликта к политической, «уверенно борется за место лидера антироссийской паранойи».

Также постпред РФ раскритиковал решение Киева о транспортной блокаде Донбасса. Лукашевич подчеркнул, что этот шаг лишен здравого смысла и приведет к серьезным негативным последствиям, сообщили в МИД РФ.

Владимир Путин в середине февраля подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих регионах. Как отметил Сергей Лавров, в тексте указа «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями».

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