В архангельской деревне педофил 4 года насиловал собственного сына

Следователи разбираются в трагической истории юного жителя архангельской деревни, которого на протяжении нескольких лет насиловал собственный отец.
Следствие установило, что к интимной близости мужчина начал принуждать сына, когда мальчику было всего 10 лет. Издевательства над ребенком продолжались в течение 4 лет, с 2012-го по 2016 год. Подросток не выдержал и рассказал обо всем матери, после чего женщина написала заявление в полицию.
Как сообщается на сайте СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетнего».
Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого, вскоре по решению суда его арестовали. Обстоятельства произошедшего выясняются, идут следственные действия и допросы, назначены экспертизы.
Как сообщается на сайте СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетнего».
Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого, вскоре по решению суда его арестовали. Обстоятельства произошедшего выясняются, идут следственные действия и допросы, назначены экспертизы.
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