#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 13:31

В архангельской деревне педофил 4 года насиловал собственного сына

комментировать

В архангельской деревне педофил 4 года насиловал собственного сына

В архангельской деревне педофил 4 года насиловал собственного сына

Следователи разбираются в трагической истории юного жителя архангельской деревни, которого на протяжении нескольких лет насиловал собственный отец.

Следствие установило, что к интимной близости мужчина начал принуждать сына, когда мальчику было всего 10 лет. Издевательства над ребенком продолжались в течение 4 лет, с 2012-го по 2016 год. Подросток не выдержал и рассказал обо всем матери, после чего женщина написала заявление в полицию.

Как сообщается на сайте СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, уголовное дело возбуждено по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетнего».

Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого, вскоре по решению суда его арестовали. Обстоятельства произошедшего выясняются, идут следственные действия и допросы, назначены экспертизы.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru