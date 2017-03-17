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  • 17.03, 12:01

Метеориты, иконы и Путин: «Яндекс» исследовал сны россиян

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Метеориты, иконы и Путин: «Яндекс» исследовал сны россиян

Метеориты, иконы и Путин: «Яндекс» исследовал сны россиян

Российский поисковик провел анализ сновидений россиян на основе запросов, начинающихся со слов «к чему снится…». По ним можно понять, какие сны люди видят чаще всего и как отличаются сны в разных регионах России.

На основе данных запросов «Яндекс» составил топ-20 самых популярных и самых характерны снов российских граждан. Так, в первую пятерку вошли «человек», «рыба», «ребенок», «змея», «умирать».

Примерно по 2% запросов о снах посвящено рыбам и змеям. Среди остальных животных чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Наиболее популярный цвет в сновидениях — белый, действие — умирать, а часть тела — рука, отмечают авторы исследования.

Примечательно, что в каждом российском регионе снятся свои характерные сны. Например, челябинцам чаще всего снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны — со святыми, священниками и иконами. В Крыму — дельфины. На Ставрополье — грецкие орехи и абрикосы, в Москве — метро, электричка и святая Матрона, а в Санкт-Петербурге — черника и клюква.

А вот жителям Чечни, оказывается, часто снится Владимир Путин. Это единственный конкретный человек, которого указывали при запросах.

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