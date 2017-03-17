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  • 17.03, 12:01

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на отечественные авто

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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на отечественные авто

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на отечественные авто

Депутаты из ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ разработали законопроект, который разрешает тратить материнский капитал на приобретение автомобиля отечественной сборки.

В пояснительной записке к документу отмечается, что приобрести за счет маткапитала можно будет новые автомобили, в которых не более 8 мест. Выбрать этот вариант господдержки смогут несколько категорий семей — с приемными детьми, детьми-инвалидами и многодетные. Ведь именно эти семьи нуждаются в поддержке больше других, а появление автомобиля позволит им существенно упростить процесс воспитания детей. Приобрести машину можно будет в том числе с помощью автокредита.

Также авторы законопроекта указывают на то, что эта мера позволит существенно снизить средний возраст автомобилей в РФ, который сейчас составляет 12 лет 7 месяцев. Это приведет к снижению смертности в ДТП, улучшению экологической ситуации и развитию внутреннего туризма, передает ТАСС.

Ожидается, что сегодня проект закона будет внесен в Госдуму. Отметим, что сейчас материнский капитал можно направлять на улучшение жилищных условий, платное образование, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, погашение ипотеки и будущую пенсию матери.

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