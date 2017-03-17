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  • 17.03, 10:29

В Дагестане более 20 детей отравились обедом в школьной столовой

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В Дагестане более 20 детей отравились обедом в школьной столовой

В Дагестане более 20 детей отравились обедом в школьной столовой

В школе №3 дагестанского Буйнакска отравились дети. После обеда в столовой в больницу попали более двух десятков учащихся.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителей городской инфекционной больницы, в стационар поступил 21 ребенок в возрасте 7–9 лет , сейчас в палатах остаются 14 детей. По предварительным данным, ребята почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой. Врачи обнаружили у маленьких пациентов признаки кишечной инфекции. Информацию о массовом отравлении школьников подтвердили в республиканском Минздраве.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Дагестан: «Вчера с признаками отравления в Буйнакске был госпитализирован 21 ребенок. Тяжелых форм заболевания ни у кого не зарегистрировали, все легкой степени тяжести. Сегодня семерых выписали, в больнице остаются 14 школьников».

В ведомстве уточнили, что все госпитализированные — учащиеся 1–3 классов. По предварительной информации, причина отравления — испорченный обед в школьной столовой. Обстоятельства случившегося выясняются.

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