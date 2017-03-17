#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 08:59

Американский школьник нашел алмаз массой 7,44 карата

1 комментарий
Американский школьник нашел алмаз массой 7,44 карата

Американский школьник нашел алмаз массой 7,44 карата

Американский школьник нашел алмаз массой 7,44 карата
  • Фото: The State Parks of Arkansas/ facebook.com

    • В американском штате Арканзас 14-летний мальчик нашел драгоценный камень, который назвал «Алмаз Супермена».

    Как сообщают американские СМИ, 14-летний школьник Калел Лэнгфорд нашел алмаз в государственном парке, где все посетители могут попробовать себя в роли старателей.

    Родители мальчика рассказали, что драгоценная находка была сделана в первые же полчаса. Напоминающий фасолину камень темного цвета Калел обнаружил на берегу ручья, среди множества других камешков разных пород.

    Школьник решил не продавать камень, который он назвал «Алмаз Супермена», а оставить себе на память.

    Эта находка стала седьмым по величине драгоценным камнем, найденным в парке «Алмазный кратер», открывшемся в 1972 году. Всего же в парке за эти годы посетители нашли 97 алмазов.

    Американский школьник нашел алмаз массой 7, 44 карата. США, алмазы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: The State Parks of Arkansas/ facebook.com

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru