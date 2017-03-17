Американский школьник нашел алмаз массой 7,44 карата

В американском штате Арканзас
14-летний мальчик нашел драгоценный камень, который назвал «Алмаз Супермена».
Как сообщают американские СМИ, 14-летний школьник Калел Лэнгфорд нашел алмаз в государственном парке, где все посетители могут попробовать себя в роли старателей.
Родители мальчика рассказали, что драгоценная находка была сделана в первые же полчаса. Напоминающий фасолину камень темного цвета Калел обнаружил на берегу ручья, среди множества других камешков разных пород.
Школьник решил не продавать камень, который он назвал «Алмаз Супермена», а оставить себе на память.
Эта находка стала седьмым по величине драгоценным камнем, найденным в парке «Алмазный кратер», открывшемся в 1972 году. Всего же в парке за эти годы посетители нашли 97 алмазов.
Фото: The State Parks of Arkansas/ facebook.com
Родители мальчика рассказали, что драгоценная находка была сделана в первые же полчаса. Напоминающий фасолину камень темного цвета Калел обнаружил на берегу ручья, среди множества других камешков разных пород.
Школьник решил не продавать камень, который он назвал «Алмаз Супермена», а оставить себе на память.
Эта находка стала седьмым по величине драгоценным камнем, найденным в парке «Алмазный кратер», открывшемся в 1972 году. Всего же в парке за эти годы посетители нашли 97 алмазов.
Фото: The State Parks of Arkansas/ facebook.com
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