Поставки российской пшеницы в Турцию приостановлены из-за введения пошлины

Анкара лишила Москву права беспошлинного экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. В новых условиях Россия будет вынуждена поставлять пшеницу по пошлине в 130%.
Как рассказал «Интерфаксу» глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отгрузки практически остановлены.
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка: «Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в первую очередь это касается ключевого поставщика — России. В этих условиях Россия будет вынуждена экспортировать пшеницу по пошлине в 130%. При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть».
Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что пока не располагает официальной информацией о решении турецких властей, но отметил, что закупки фактически остановлены. По мнению Сизова, такие действия одного из крупнейших покупателей российского зерна могут негативно сказаться на российском экспорте, который и так идет невысокими темпами.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уверен, что введение пошлин негативно отразится в первую очередь на самой Турции, которая заинтересована в поставках российской пшеницы. Корбут напомнил недавнюю историю с Египтом, когда тот ужесточил требования к поставляемому в страну зерну.
Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза: «И чего добились? Никто не стал продавать им зерно, и через некоторое время на тендерах Египту пришлось покупать его дороже на 20 долларов за тонну».
Эксперты считают, что решение Анкары может быть связано сохраняющимся запретом Москвы на ввоз турецких томатов и других овощей. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — считает Корбут.
Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка: «Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в первую очередь это касается ключевого поставщика — России. В этих условиях Россия будет вынуждена экспортировать пшеницу по пошлине в 130%. При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть».
Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что пока не располагает официальной информацией о решении турецких властей, но отметил, что закупки фактически остановлены. По мнению Сизова, такие действия одного из крупнейших покупателей российского зерна могут негативно сказаться на российском экспорте, который и так идет невысокими темпами.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уверен, что введение пошлин негативно отразится в первую очередь на самой Турции, которая заинтересована в поставках российской пшеницы. Корбут напомнил недавнюю историю с Египтом, когда тот ужесточил требования к поставляемому в страну зерну.
Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза: «И чего добились? Никто не стал продавать им зерно, и через некоторое время на тендерах Египту пришлось покупать его дороже на 20 долларов за тонну».
Эксперты считают, что решение Анкары может быть связано сохраняющимся запретом Москвы на ввоз турецких томатов и других овощей. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — считает Корбут.
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