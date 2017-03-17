#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 07:27

Поставки российской пшеницы в Турцию приостановлены из-за введения пошлины

5 комментариев

Поставки российской пшеницы в Турцию приостановлены из-за введения пошлины

Поставки российской пшеницы в Турцию приостановлены <nobr>из-за</nobr> введения пошлины

Анкара лишила Москву права беспошлинного экспорта пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. В новых условиях Россия будет вынуждена поставлять пшеницу по пошлине в 130%.

Как рассказал «Интерфаксу» глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, отгрузки практически остановлены.

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка: «Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в первую очередь это касается ключевого поставщика — России. В этих условиях Россия будет вынуждена экспортировать пшеницу по пошлине в 130%. При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть».

Директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов заявил, что пока не располагает официальной информацией о решении турецких властей, но отметил, что закупки фактически остановлены. По мнению Сизова, такие действия одного из крупнейших покупателей российского зерна могут негативно сказаться на российском экспорте, который и так идет невысокими темпами.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут уверен, что введение пошлин негативно отразится в первую очередь на самой Турции, которая заинтересована в поставках российской пшеницы. Корбут напомнил недавнюю историю с Египтом, когда тот ужесточил требования к поставляемому в страну зерну.

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза: «И чего добились? Никто не стал продавать им зерно, и через некоторое время на тендерах Египту пришлось покупать его дороже на 20 долларов за тонну».

Эксперты считают, что решение Анкары может быть связано сохраняющимся запретом Москвы на ввоз турецких томатов и других овощей. «Приближается сезон урожая, и это чисто демонстративная акция, в отместку за помидоры», — считает Корбут.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru