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  • 17.03, 05:57

Болгария отзывает для консультаций своего посла в Турции

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Болгария отзывает для консультаций своего посла в Турции

Болгария отзывает для консультаций своего посла в Турции

Болгария обвинила Анкару во вмешательстве в предстоящие досрочные парламентские выборы.

Как передает Agence France-Presse, власти Болгарии отозвали своего посла из Турции. Болгария обвиняет власти Турции во вмешательстве во внутренние дела, в том числе, в предстоящие парламентские выборы, назначенные на 26 марта.

Власти Болгарии возмутило заявление турецкого министра труда и социального обеспечения Мехмета Мюэззиноглу, который призвал проживающих в Турции болгарских граждан голосовать за партию «Демократы за ответственность, свободу и толерантность» (ДОСТ), претендующую на то, чтобы представлять в Болгарии интересы этнических турок. Эта политическая партия была образована в результате недавнего раскола «Движения за права и свободы».

В Болгарии заявили, что намерены предотвратить массовое пересечение границ автобусами с избирателями из числа проживающих в Турции болгарских граждан для участия в голосовании.

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