Украинские военные будут маршировать под гимн УПА

На Украине песню националистов, воевавших на стороне Гитлера, предлагают сделать официальным гимном вооруженных сил.
На Украине решили сделать официальным маршем вооруженных сил гимн УПА, той самой повстанческой армии, которая в годы войны воевала на стороне Гитлера и устроила Волынскую резню.
Обновленную версию песни «Мы родились в великое время» общественности представил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. Презентацию устроили музыканты Киево-Могилянской военной академии.
Теперь чиновники должны решить, маршировать ли бойцам Нацгвардии под нее или нет. В культурологическом отделении ВСУ эту идею встретили на ура.
Запрещенная в России Украинская повстанческая армия (УПА), воевала в годы Великой Отечественной войны против советских войск. Нынешние киевские власти пропагандируют героизацию УПА.
Обновленную версию песни «Мы родились в великое время» общественности представил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка. Презентацию устроили музыканты Киево-Могилянской военной академии.
Теперь чиновники должны решить, маршировать ли бойцам Нацгвардии под нее или нет. В культурологическом отделении ВСУ эту идею встретили на ура.
Запрещенная в России Украинская повстанческая армия (УПА), воевала в годы Великой Отечественной войны против советских войск. Нынешние киевские власти пропагандируют героизацию УПА.
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