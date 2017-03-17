Постпред США: членство в ООН обходится США слишком дорого

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала проект американского бюджета, предусматривает сокращение финансирования всемирной организации.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Во многих областях ООН тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Соединенные Штаты, чем на другие страны».
Хейли также сообщила, что начала консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и членами Совбеза по вопросам реформирования миротворческой деятельности всемирной организации, а также ее управленческой структуры.
В опубликованном Белым домом проекте бюджета США предусмотрено сокращение финансирования всемирной организации, в частотности, в участия Штатов в программах по борьбе с последствиями изменения климата. Сократится и финансирование миротворческой деятельности ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что резкое сокращение финансирования может помешать реформированию всемирной организации, цитирует ТАСС.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН: «Генеральный секретарь готов обсудить Соединенными Штатами и любым другим государством-членом, как лучше создать более экономически эффективную организацию, которая будет добиваться наших общих целей и ценностей».
Хейли также сообщила, что начала консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и членами Совбеза по вопросам реформирования миротворческой деятельности всемирной организации, а также ее управленческой структуры.
В опубликованном Белым домом проекте бюджета США предусмотрено сокращение финансирования всемирной организации, в частотности, в участия Штатов в программах по борьбе с последствиями изменения климата. Сократится и финансирование миротворческой деятельности ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что резкое сокращение финансирования может помешать реформированию всемирной организации, цитирует ТАСС.
Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН: «Генеральный секретарь готов обсудить Соединенными Штатами и любым другим государством-членом, как лучше создать более экономически эффективную организацию, которая будет добиваться наших общих целей и ценностей».
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