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  • 17.03, 07:27

Постпред США: членство в ООН обходится США слишком дорого

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Постпред США: членство в ООН обходится США слишком дорого

Постпред США: членство в ООН обходится США слишком дорого

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала проект американского бюджета, предусматривает сокращение финансирования всемирной организации.

Никки Хейли, постпред США при ООН: «Во многих областях ООН тратит больше денег, чем должна, и это во многом накладывает значительно большее бремя на Соединенные Штаты, чем на другие страны».

Хейли также сообщила, что начала консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и членами Совбеза по вопросам реформирования миротворческой деятельности всемирной организации, а также ее управленческой структуры.

В опубликованном Белым домом проекте бюджета США предусмотрено сокращение финансирования всемирной организации, в частотности, в участия Штатов в программах по борьбе с последствиями изменения климата. Сократится и финансирование миротворческой деятельности ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что резкое сокращение финансирования может помешать реформированию всемирной организации, цитирует ТАСС.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН: «Генеральный секретарь готов обсудить Соединенными Штатами и любым другим государством-членом, как лучше создать более экономически эффективную организацию, которая будет добиваться наших общих целей и ценностей».

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