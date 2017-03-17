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  • 17.03, 04:25
Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео. СМИ, вулканы, извержения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео

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Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео

Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео

Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео

    Десять человек, в их числе туристы и съемочная группа телерадиокомпании BBC пострадали в результате выброса лавы вулканом Этна.

    Как сообщила на своей страничке в Twitter журналист телеканала BBC Ребекка Морелле, съемочная бригада отделалась ушибами, синяками, порезами и прожженной одеждой.

    Ребека Морелле, журналист: «Вся команда ВВС в порядке, есть лишь отдельные порезы, синяки и ожоги. Хотя мы весьма потрясены, было очень страшно. Сбегать с горы, забрасываемой камнями, увиливать от раскаленных булыжников и кипящих выбросов пара — это не тот опыт, который мне когда-либо захотелось бы повторить».




    На сайте телеканала сообщается, что в эвакуации людей со склона вулкана оказали помощь спасатели. Люди пострадали в результате внезапного выброса лавы в одном из второстепенных кратеров Этны. Из десяти пострадавших шестеро были отправлены в больницу, где им оказали срочную медицинскую помощь.

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