Туристы и съемочная группа BBC пострадали от извержения вулкана Этна: видео

Десять человек, в их числе туристы и съемочная группа телерадиокомпании BBC пострадали в результате выброса лавы вулканом Этна.
Как сообщила на своей страничке в Twitter журналист телеканала BBC Ребекка Морелле, съемочная бригада отделалась ушибами, синяками, порезами и прожженной одеждой.
Ребека Морелле, журналист: «Вся команда ВВС в порядке, есть лишь отдельные порезы, синяки и ожоги. Хотя мы весьма потрясены, было очень страшно. Сбегать с горы, забрасываемой камнями, увиливать от раскаленных булыжников и кипящих выбросов пара — это не тот опыт, который мне когда-либо захотелось бы повторить».
На сайте телеканала сообщается, что в эвакуации людей со склона вулкана оказали помощь спасатели. Люди пострадали в результате внезапного выброса лавы в одном из второстепенных кратеров Этны. Из десяти пострадавших шестеро были отправлены в больницу, где им оказали срочную медицинскую помощь.
Ребека Морелле, журналист: «Вся команда ВВС в порядке, есть лишь отдельные порезы, синяки и ожоги. Хотя мы весьма потрясены, было очень страшно. Сбегать с горы, забрасываемой камнями, увиливать от раскаленных булыжников и кипящих выбросов пара — это не тот опыт, который мне когда-либо захотелось бы повторить».
The moment of the Etna explosion — filmed by @NewsCamerawoman — she, @alisonfrancis & I VERY relieved to be safe.— Rebecca Morelle (@BBCMorelle) 16 марта 2017 г.
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На сайте телеканала сообщается, что в эвакуации людей со склона вулкана оказали помощь спасатели. Люди пострадали в результате внезапного выброса лавы в одном из второстепенных кратеров Этны. Из десяти пострадавших шестеро были отправлены в больницу, где им оказали срочную медицинскую помощь.
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