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  • 16.03, 23:53
В Казани неизвестные в масках разгромили торговый центр. Казань, бандитизм, торговля, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Казани неизвестные в масках разгромили торговый центр

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В Казани неизвестные в масках разгромили торговый центр

В Казани неизвестные в масках разгромили торговый центр

    Полиция Татарстана ищет группу неизвестных, устроивших погром в казанском торговом центре «Алтын».

    Нападение на торговый центр «Алтын» было совершено около 18:00 по московскому времени, пишет РИА Новости. Очевидцы говорят, что в погроме принимала участие группа из примерно десятка молодых людей. Их лица были закрыты медицинскими масками.

    Сообщение пресс-службы МВД Татарстана: «Неизвестные в медицинских масках ворвались на территорию торгового комплекса, устроили там погром и скрылись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается ущерб, изучаются версии, кто это мог сделать, где они сейчас находятся. Все наружные службы ориентированы на поимку злоумышленников».

    В полиции сообщили, что целью нападавших не было ограбление. Хулиганы старались причинить как можно больший материальный ущерб. Ведется розыск преступников.

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