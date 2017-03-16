В Казани неизвестные в масках разгромили торговый центр

Полиция Татарстана ищет группу неизвестных, устроивших погром в казанском торговом центре «Алтын».
Нападение на торговый центр «Алтын» было совершено около 18:00 по московскому времени, пишет РИА Новости. Очевидцы говорят, что в погроме принимала участие группа из примерно десятка молодых людей. Их лица были закрыты медицинскими масками.
Сообщение пресс-службы МВД Татарстана: «Неизвестные в медицинских масках ворвались на территорию торгового комплекса, устроили там погром и скрылись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается ущерб, изучаются версии, кто это мог сделать, где они сейчас находятся. Все наружные службы ориентированы на поимку злоумышленников».
В полиции сообщили, что целью нападавших не было ограбление. Хулиганы старались причинить как можно больший материальный ущерб. Ведется розыск преступников.
Сообщение пресс-службы МВД Татарстана: «Неизвестные в медицинских масках ворвались на территорию торгового комплекса, устроили там погром и скрылись. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливается ущерб, изучаются версии, кто это мог сделать, где они сейчас находятся. Все наружные службы ориентированы на поимку злоумышленников».
В полиции сообщили, что целью нападавших не было ограбление. Хулиганы старались причинить как можно больший материальный ущерб. Ведется розыск преступников.
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