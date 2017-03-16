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  • 16.03, 22:21
На дне работника ЖКХ зажигательно станцевали чиновники Ленобласти. ЖКХ, Ленинградская область, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На дне работника ЖКХ зажигательно станцевали чиновники Ленобласти

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На дне работника ЖКХ зажигательно станцевали чиновники Ленобласти

На дне работника ЖКХ зажигательно станцевали чиновники Ленобласти

    Коммунальный фуршет госслужащих 47-го региона прошел на фоне ликвидации заражения водопроводной системы в поселке Рощино.

    Пока в поселке Рощино борются с инфекцией в водопроводе, руководство Ленинградской области отмечает день работника ЖКХ. Как сообщает 47news, на банкете присутствуют руководители региона, комитетов, районных администраций и некоторые депутаты.

    Но в праздничной суете не осталось незамеченным выступление двух вице-губернаторов. Михаил Москвин и Олег Коваль продемонстрировали публике отличное настроение. Их танец на форуме ЖКХ длился всего несколько секунд, но уже нашлись те, кто обработал запись и выложил ее в YouTube.

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