На дне работника ЖКХ зажигательно станцевали чиновники Ленобласти

Коммунальный фуршет госслужащих
47-го региона прошел на фоне ликвидации заражения водопроводной системы в поселке Рощино.
Пока в поселке Рощино борются с инфекцией в водопроводе, руководство Ленинградской области отмечает день работника ЖКХ. Как сообщает 47news, на банкете присутствуют руководители региона, комитетов, районных администраций и некоторые депутаты.
Но в праздничной суете не осталось незамеченным выступление двух вице-губернаторов. Михаил Москвин и Олег Коваль продемонстрировали публике отличное настроение. Их танец на форуме ЖКХ длился всего несколько секунд, но уже нашлись те, кто обработал запись и выложил ее в YouTube.
Но в праздничной суете не осталось незамеченным выступление двух вице-губернаторов. Михаил Москвин и Олег Коваль продемонстрировали публике отличное настроение. Их танец на форуме ЖКХ длился всего несколько секунд, но уже нашлись те, кто обработал запись и выложил ее в YouTube.
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