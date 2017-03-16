Бывший зам петербургского муфтия пытался завладеть Соборной мечетью

В Петербурге задержали бывшего заместителя главного муфтия Северо-Запада .

Сообщается, что операцию провели сотрудники управления по противодействию экстремизму, так называемого центра «Э». Зять ныне покойного главы Духовного управления мусульман Камиль Исляев с ноября прошлого года находился в федеральном розыске.



По версии следствия, два года назад он путем подлога документов пытался завладеть имуществом нескольких общин, в том числе и Соборной мечетью.



Конфликт в управлении петербургской мусульманской общины (уммы) произошел еще в 2013 году, сразу после смерти главного муфтия Жафяра Пончаева. Тогда его место занял старший сын, однако против этого оказались остальные близкие родственники, среди которых был и зять Камиль Исляев.



Исляев подделал решения общих собраний в свою пользу и подал документы в регистрационные органы. По данному факту ему уже предъявлено обвинение.