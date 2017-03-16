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  • 16.03, 22:21
Бывший зам петербургского муфтия пытался завладеть Соборной мечетью. Санкт-Петербург, ислам, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бывший зам петербургского муфтия пытался завладеть Соборной мечетью

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Бывший зам петербургского муфтия пытался завладеть Соборной мечетью

Бывший зам петербургского муфтия пытался завладеть Соборной мечетью

    В Петербурге задержали бывшего заместителя главного муфтия Северо-Запада.

    Сообщается, что операцию провели сотрудники управления по противодействию экстремизму, так называемого центра «Э». Зять ныне покойного главы Духовного управления мусульман Камиль Исляев с ноября прошлого года находился в федеральном розыске.

    По версии следствия, два года назад он путем подлога документов пытался завладеть имуществом нескольких общин, в том числе и Соборной мечетью.

    Конфликт в управлении петербургской мусульманской общины (уммы) произошел еще в 2013 году, сразу после смерти главного муфтия Жафяра Пончаева. Тогда его место занял старший сын, однако против этого оказались остальные близкие родственники, среди которых был и зять Камиль Исляев.

    Исляев подделал решения общих собраний в свою пользу и подал документы в регистрационные органы. По данному факту ему уже предъявлено обвинение.

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