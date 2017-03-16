Четыре человека погибли при взрыве на украинском заводе

Взрыв емкости с газом произошел на коксохимическом заводе в Запорожье. По предварительной версии, несчастный случай произошел по причине грубого нарушения требований правил охраны труда.
В результате взрыва на заводе «Запорожкокс» в Запорожье погибли четыре человека. Трое рабочих умерли на месте, четвертый скончался по пути в больницу, сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что взрыв спровоцировали сварочные работы в емкости с газом.
Пресс-служба «Запорожкокса»: «На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применение газовой горелки и электросварочного аппарата. Работы выполняли четыре работника подрядной организации „ПромИнтегра“. При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ».
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
Сообщается, что взрыв спровоцировали сварочные работы в емкости с газом.
Пресс-служба «Запорожкокса»: «На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применение газовой горелки и электросварочного аппарата. Работы выполняли четыре работника подрядной организации „ПромИнтегра“. При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ».
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
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