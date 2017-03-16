Лучшие специалисты России отстраивают Крым после 23 украинских лет

Сегодня в Крыму и Севастополе начались торжества в честь третьей годовщины воссоединения с Россией. 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. О переменах, которые принесла Крымская весна, — корреспондент НТВ Олег Крючков.

Беззаботно бегающий по детской площадке мальчик даже не подозревает, что он, пожалуй, один из главных символов Крымской весны. Так сложилось, что его мама Елена до последнего момента ждала результатов референдума, а после их оглашения родила Аверьяна. Когда Аверьян вырастет, сегодняшние масштабные стройки на полуострове станут обычными и привычными объектами инфраструктуры.



Через год аэровокзал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров. Пятьдесят две стойки регистрации, восемь передвижных телескопических трапов, пропускная способность — до шести с половиной миллионов человек в год. Параллельно ведется строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы.



Новый пассажирский терминал — уникальное сооружение. О многих проектных решения и технологиях, которые здесь применены можно с гордостью сказать: впервые в России! Монтаж ведут лучшие отечественные специалисты, высота терминала — тридцать пять метров.



Светлые классы и спортивные залы, столовая с современным оборудованием, игровые и спортивные площадки — школу в Симферополе ждали четверть века. Местные жители называли долгострой «школой четырех украинских президентов». Построить школу обещал Кравчук, достроить Кучма, Ющенко и Янукович, однако, построили ее уже в российском Крыму.



Настоявшее возрождение переживает дошкольное образование. Просто статистика — за двадцать три украинских года появилось двести мест в детских садах, за три российских — одиннадцать тысяч пятьсот. Становой опорой всех крымских изменений станут две новые электростанции в Симферополе и Севастополе. А главная крымская стройка — это мост через Керченский пролив, пуповина, которая свяжет полуостров с материковой Россией.



Подробности — в репортаже.