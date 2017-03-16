Журналиста-гея «Новой газеты» из Узбекистана заподозрили в связях с ИГИЛ

В Москве задержан журналист «Новой газеты» Али Феруз. Его подозревают в нарушении миграционного законодательства. Сообщается, что на родине в Узбекистане с ним очень хотят пообщаться спецслужбы.

Как выяснил корреспондент НТВ Илья Ушенин, в Узбекистане на журналиста заведено уголовное дело о вербовке людей в ряды радикальной организации.



Группа поддержки журналиста Али Феруза — его настоящее имя Худоберди Нурматов — уже несколько часов дежурит у входа в здание Пресненского отдела полиции. Никаких подробностей, стражи порядка просят подождать, когда закончится проверка. Известно, что корреспондент «Новой газеты» был доставлен сюда еще утром — его задержали за нарушение миграционного законодательства. Никаких документов, разрешений на работу у него нет. Даже редакционное удостоверение Нурматов почему-то предпочел выбросить, когда увидел полицейских. Одним из первых к отделу приехал его близкий друг — Александр Радзиевский. Сказал, что сильно переживает, но говорить о причинах задержания возлюбленного отказался.



Коллеги Али Феруза говорят: им тоже пока мало что понятно. Знают Нурматова как человека мягкого и позитивного. Всего месяц назад он объявил о своем романе с Радзиевским.



Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты»: «Он работает у нас больше года, я его знаю больше 4 лет, он мой друг, он очень талантливый журналист. Он сотрудничал с Amnesty International, „Мемориалом“, с другими правозащитными организациями. Он занимался правозащитой, потом решил стать журналистом и у него прекрасно получается».



Впрочем, силовики уверяют: претензий по российскому уголовному кодексу к Нурматову у них нет. Только административное наказание за нарушение правил пребывания в стране. А вот на родине, в Узбекистане, с ним очень хотят пообщаться сотрудники местной службы госбезопасности. По их данным, Нурматов был причастен к вербовке в ряды радикальной группировки «Ат Такфир валь-Хиджра», она тесно связана с запрещенными «Аль-Каидой» и ИГИЛ (террористические организации, запрещены в РФ).



Кроме того, Нурматов проходил по делу о вовлечении в террористическую деятельность и в России — в частности, на него дал показания один из уже осужденных экстремистов. Чем в итоге закончится история с задержанием, пока неясно. Не исключено, что корреспондента все-таки вышлют в Узбекистан по запросу властей соседней страны.