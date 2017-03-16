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  • 16.03, 19:20

Минтруд предложил перераспределить выходные дни в 2018 году

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Минтруд предложил перераспределить выходные дни в 2018 году

Минтруд предложил перераспределить выходные дни в 2018 году

Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год.

Цель нововведений — рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней, подчеркивают в Минтруде.

Минтруд РФ: «Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно».

В ведомстве публикуют график праздничных дней 2018 года, который будет отдан на утверждение.

Новогодние каникулы: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
В честь Дня защитника Отечества: с 23 по 25 февраля;
В честь Международного женского дня: с 8 по 11 марта;
На Первомай: с 29 апреля по 2 мая;
На День Победы: 9 мая;
В честь Дня Конституции: с 10 по 12 июня;
В честь Дня народного единства: с 3 по 5 ноября.

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