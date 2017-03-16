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  • 16.03, 19:20

Закатившие БДСМ-вечеринку воспитатели уволились из детсада в Кирове

7 комментариев
Закатившие <nobr>БДСМ-вечеринку</nobr> воспитатели уволились из детсада в Кирове

Закатившие БДСМ-вечеринку воспитатели уволились из детсада в Кирове

Закатившие <nobr>БДСМ-вечеринку</nobr> воспитатели уволились из детсада в Кирове
  • Фото: Новости Калуги /youtube.com

    • Две воспитательницы кировского детсада «Алёнушка» после ухода намерены подать заявление в полицию.

    По сообщениям местных СМИ, из детского сада №3 в Кирове уволились две воспитательницы — главные героини нашумевшего секс-корпоратива.

    На слитом в Сеть видео женщины, одетые в эротические костюмы, предстают в образах Снегурочки и Деда Мороза. После танцев и грубых шуток с матом сотрудницы детсада имитируют половой акт в разных позах. Присутствующие в зале смеются.

    Выяснилось, что секс-вечеринку воспитательницы детсада «Алёнушка» устроили еще три года назад. И теперь в коллективе недоумевают, кто мог опубликовать это видео в Интернет. Написавшие заявление об уходе Альбина и Наталья заявили, что намерены обратиться в полицию, чтобы найти распространителя приватного видео.

    Женщины подчеркнули, что корпоратив был «только для взрослых», а утром, когда в сад пришли дети, от «декораций» не осталось и следа. Также бывшие сотрудницы не согласились с мнением, что их поведение, как учителей, было безнравственным.

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