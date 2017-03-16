Закатившие БДСМ-вечеринку воспитатели уволились из детсада в Кирове

По сообщениям местных СМИ, из детского сада №3 в Кирове уволились две воспитательницы — главные героини нашумевшего секс-корпоратива.На слитом в Сеть видео женщины, одетые в эротические костюмы, предстают в образах Снегурочки и Деда Мороза. После танцев и грубых шуток с матом сотрудницы детсада имитируют половой акт в разных позах. Присутствующие в зале смеются.Выяснилось, что секс-вечеринку воспитательницы детсада «Алёнушка» устроили еще три года назад. И теперь в коллективе недоумевают, кто мог опубликовать это видео в Интернет. Написавшие заявление об уходе Альбина и Наталья заявили, что намерены обратиться в полицию, чтобы найти распространителя приватного видео.Женщины подчеркнули, что корпоратив был «только для взрослых», а утром, когда в сад пришли дети, от «декораций» не осталось и следа. Также бывшие сотрудницы не согласились с мнением, что их поведение, как учителей, было безнравственным.