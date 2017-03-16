В Кирове во время интервью о выборах губернатора стремительно увял цветок

Кадры, на которых необъяснимым образом вдруг увядает комнатное растение, опубликовал в Сети кировский журналист Владислав Крысов.Репортер беседовал с секретарем партии «Гражданская платформа» в Кирове Михаилом Шевелевым. Депутат отвечал на вопрос о кандидатах от «Единой России», которые будут претендовать на участие в выборах губернатора Кировской области. В этом время за спиной депутата буквально за несколько секунд умер цветок. При этом видео ни разу не прерывается и не «дергается», как это бывает при монтаже.