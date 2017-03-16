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  • 16.03, 17:49

В Кирове во время интервью о выборах губернатора стремительно увял цветок

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В Кирове во время интервью о выборах губернатора стремительно увял цветок

В Кирове во время интервью о выборах губернатора стремительно увял цветок

В Кирове во время интервью о выборах губернатора стремительно увял цветок
  • Фото: Vlad Krysov /youtube.com

    • Курьезный случай произошел в Кирове во время интервью с одним из местных политиков: камера запечатлела, как во время разговора о кандидатах в губернаторы за считаные секунды увядает цветок.



    Кадры, на которых необъяснимым образом вдруг увядает комнатное растение, опубликовал в Сети кировский журналист Владислав Крысов.

    Репортер беседовал с секретарем партии «Гражданская платформа» в Кирове Михаилом Шевелевым. Депутат отвечал на вопрос о кандидатах от «Единой России», которые будут претендовать на участие в выборах губернатора Кировской области. В этом время за спиной депутата буквально за несколько секунд умер цветок. При этом видео ни разу не прерывается и не «дергается», как это бывает при монтаже.

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