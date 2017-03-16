В Роструде рассказали, сколько выходных ждет россиян в мае

В этом году у россиян в связи с празднованием Первомая будут три выходных дня подряд, а ко Дню Победы — четыре выходных дня подряд.

1 Мая в России будет нерабочим днем, таким образом выходные растянутся на три дня — суббота (29 апреля), воскресенье (30 апреля) и понедельник (1 мая).



К празднованию Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд — с 6 по 9 мая включительно. Среди них два календарных выходных дня — суббота (6 мая) и воскресенье (7 мая). Вторник (9 мая) является нерабочим праздничным днем. Понедельник (8 мая) в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников.