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  • 16.03, 16:18

В Роструде рассказали, сколько выходных ждет россиян в мае

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В Роструде рассказали, сколько выходных ждет россиян в мае

В Роструде рассказали, сколько выходных ждет россиян в мае

В этом году у россиян в связи с празднованием Первомая будут три выходных дня подряд, а ко Дню Победы — четыре выходных дня подряд.

1 Мая в России будет нерабочим днем, таким образом выходные растянутся на три дня — суббота (29 апреля), воскресенье (30 апреля) и понедельник (1 мая).

К празднованию Дня Победы в России будут четыре выходных дня подряд — с 6 по 9 мая включительно. Среди них два календарных выходных дня — суббота (6 мая) и воскресенье (7 мая). Вторник (9 мая) является нерабочим праздничным днем. Понедельник (8 мая) в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников.

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