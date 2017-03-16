Мужчина провалился с головой под асфальт на остановке в Ярославле: видео

По предварительной информации, дыра в асфальте, куда провалился прохожий, появилась
из-за промоины под землей.
Камера видеонаблюдения на одном из перекрестков в Ярославле сняла, как прохожий за секунду уходит с головой под землю. Под 51-летним мужчиной провалился асфальт.
ЧП произошло рано утром на троллейбусной остановке. По счастливой случайности, рядом дежурили полицейские, которые заметили пострадавшего, помогли ему вылезти из ямы и вызвали скорую.
Прохожий получил ушиб ноги, мужчину обследовали медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.
По предварительной версии, причиной коммунального ЧП стала промоина под землей — в этом месте проходят трубы канализации и ливневки. Сейчас в яме буквально течет река. На месте работают бригады водоканала, сообщает сайт «Комсомольской правды».
ЧП произошло рано утром на троллейбусной остановке. По счастливой случайности, рядом дежурили полицейские, которые заметили пострадавшего, помогли ему вылезти из ямы и вызвали скорую.
Прохожий получил ушиб ноги, мужчину обследовали медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.
По предварительной версии, причиной коммунального ЧП стала промоина под землей — в этом месте проходят трубы канализации и ливневки. Сейчас в яме буквально течет река. На месте работают бригады водоканала, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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