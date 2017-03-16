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  • 16.03, 16:18

Мужчина провалился с головой под асфальт на остановке в Ярославле: видео

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Мужчина провалился с головой под асфальт на остановке в Ярославле: видео

Мужчина провалился с головой под асфальт на остановке в Ярославле: видео

Мужчина провалился с головой под асфальт на остановке в Ярославле: видео
  • Фото: yar.kp.ru

    • По предварительной информации, дыра в асфальте, куда провалился прохожий, появилась из-за промоины под землей.

    Камера видеонаблюдения на одном из перекрестков в Ярославле сняла, как прохожий за секунду уходит с головой под землю. Под 51-летним мужчиной провалился асфальт.

    ЧП произошло рано утром на троллейбусной остановке. По счастливой случайности, рядом дежурили полицейские, которые заметили пострадавшего, помогли ему вылезти из ямы и вызвали скорую.



    Прохожий получил ушиб ноги, мужчину обследовали медики и отпустили домой на амбулаторное лечение.

    По предварительной версии, причиной коммунального ЧП стала промоина под землей — в этом месте проходят трубы канализации и ливневки. Сейчас в яме буквально течет река. На месте работают бригады водоканала, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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